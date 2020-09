Salaya: El viernes entrará en funcionamiento el refuerzo de línea de autobuses al campus

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que el viernes entrarán en funcionamiento los cuatro autobuses que se han recuperado para reforzar las líneas del campus universitario. Tres de ellos se destinarán a la línea 3, que da servicio también al Hospital Universitario, y uno más se incorpora a la línea 8, que es de las que más usuarios soporta.

Salaya ha indicado que los vehículos, que estaban retirados del servicio, han tenido que pasar la ITV y unos trámites administrativos, lo que ha retrasado su incorporación para "aliviar" la situación de los autobuses que dan servicio a los universitarios y que, según ha reconocido el regidor, estaban "demasiado llenos".

Para poder poner en marcha este refuerzo, el Pleno municipal de este jueves va a aprobar, a través de una moción de urgencia, la modificación del contrato con la empresa concesionaria del transporte público (Subus-Vectalia) por un importe total de 148.000 euros, que será el coste del aumento del servicio de autobuses.

Además, para evitar también las colas en algunas paradas donde han tenido lugar aglomeraciones de estudiantes para coger el autobús, se ha llegado a un acuerdo con la Asociación Radio Taxi para dividir la parada de la Plaza de América y disponer de más espacio para los usuarios del bus al campus universitario, y que la cola se organice de forma más espaciada.

De esta forma la parada de Plaza de América quedará con una sola línea de taxis, en lugar de las dos que hay actualmente, y el resto de los taxis que ya no se ubicarán allí se repartirán por otras paradas de la ciudad.

Salaya ha agradecido a los taxistas la buena disposición y colaboración mostrada en todo momento, ya que "han respondido muy bien" y con "flexibilidad" para aportar una solución a las masificaciones de estudiantes esperando el bus.

VIGILANCIA POLICIAL

Respecto a la situación que se ha vivido a las puertas de algunos instituto de Secundaria donde los alumnos no usan la mascarilla en sus horas de recreo, el regidor ha recordado que la Policía Local está vigilando los centros educativos y multando a los que no cumplen las normas sanitarias.

"Hay una instrucción a la policía para que refuerce la presión sobre el uso de la mascarilla y las actividades ilícitas", ha resaltado el alcalde, quien ha recordado que este pasado fin de semana ya se han puesto multas, que pueden llegar a los 100 euros si no se usa la mascarilla.

No obstante, ha reconocido que "no hay más policías" y que el Ayuntamiento no tiene policía para cubrir la entrada de cada colegio por lo que se va atendiendo a los centros que pueden tener más conflictividad en colaboración con los padres y madres.

Todo este despliegue de recursos municipales para atender las necesidades provocadas por la pandemia ha puesto al Consistorio cacereño "en una situación muy complicada", según ha dicho el alcalde este miércoles en declaraciones a los medios, en las que ha reconocido que la recaudación de impuestos va a bajar por la caída de la actividad económica al tiempo que aumentarán los gastos por limpieza, desinfección, vigilancia y otros servicios públicos como el bus, entre otros.

"El Ayuntamiento está muy al límite económicamente por las medidas contra el Covid y en algunos casos se podría llegar pero tenemos que atender a muchas cosas a la vez", ha concluido.