Alcántara y Díaz cuestionan viabilidad jurídica de financiacion de los campos de Pinilla

Los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Alcántara y Mar Díaz, han cuestionado la viabilidad jurídica de la operación para financiar la construcción de los campos de fútbol de Pinilla, y han criticado que el equipo de Gobierno les impide ejercer su labor de control, ya que no se celebran comisiones ordinarias y en las extraordinarias no pueden hacer preguntas, como ha ocurrido en la comisión de Economía celebrada este miércoles.

A través de una nota de prensa, los ediles han recordado que el equipo Gobierno decidió pagar esta obra con recursos propios, casi tres millones de euros, "cuando en la Comisión de Economía y en Pleno la forma de pago que se acordó fue un crédito bancario que se adjudicó tras un concurso a una entidad bancaria", han indicado.

Por ello consideran "un desacierto absoluto que en este momento esa cantidad de dinero vaya hacia la construcción de estos campos, y no a mitigar los efectos de la pandemia, tanto sociales como económicos y sanitarios".

"Sobre todo cuando tenemos a cientos de pymes y autónomos que no van a poder tener la subvención a la que tienen derecho porque no hay suficiente presupuesto", han insistido a través de su nota de prensa.

Además, los ediles tienen "dudas" de la operación desde un punto de vista legal "porque el equipo de Gobierno ha decidido, de manera no consensuada con el resto y sin pasar por Comisión y Pleno, alterar la forma de pago de esta inversión cuando ya había sido ratificada por el Pleno".

Igualmente, los concejales iban a preguntar en la Comisión de Economía por este asunto pero al ser extraordinaria no se incluyen en el orden del día ruegos y preguntas. "De esta manera están coartando la intervención de los grupos de la oposición convocando de manera reiterada sólo comisiones extraordinarias", han incidido.

"No hay comisiones ordinarias, el equipo de Gobierno justifica la necesidad de celebrar las extraordinarias pero la ausencia de las ordinarias está impidiendo que hagamos nuestra labor de control hacia el Gobierno municipal", han concluido Alcántara y Díaz.