El PP de Cáceres asegura que las ayudas a pymes "solo" llegarán al 15% de las solicitudes

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que las ayudas municipales a las pymes y autónomos, recogidas en el plan de activación de la economía local por la crisis sanitaria, "solo" llegarán al 15% de las solicitudes, y ha criticado que a finales de julio tan solo se habían pagado 240 ayudas de las más de 2.000 que se registraron.

Mateos ha insistido en que la cuantía de un millón de euros es insuficiente para atender las peticiones de las empresas cacereñas, por lo que ha augurado que con esa cantidad se podrán cubrir las solicitudes que se registraron el primer día que se abrió el plazo, es decir, el 1 de junio, pero las registradas con posterioridad no podrán acogerse a las ayudas.

Además, ha resaltado que el dinero sigue sin llegar a los bolsillos de los empresarios por la "inacción" del Gobierno local, lo que agrava la situación de crisis económica, ya que el alcalde Luis Salaya y su equipo de Gobierno "está falto de ideas" y "solo piensa en el postureo y en la foto".

En una rueda de prensa este jueves con motivo del inicio del curso político, el portavoz municipal de los 'populares' ha mostrado su "preocupación" por la situación de la ciudad, y en concreto por el comercio local, por lo que ha pedido que se convoque "de forma urgente" la Mesa del Comercio para analizar la situación y buscar soluciones a los locales cerrados.

También ha solicitado que se reúna la Mesa del Deporte para dar respuesta a las Escuelas Deportivas Municipales de cara a la nueva temporada y, en cuanto al inicio del curso escolar, ha pedido al Gobierno que explique qué estrategia va a seguir para garantizar la limpieza en las aulas y en las zonas aledañas.

"Las concejalías de Cultura y Juventud ya casi no existen", ha ironizado. En cuanto a los presupuestos participativos de 2020, Mateos ha insistido en que no se ha desarrollado ni un solo proyecto de los que se recogen en el documento porque "no hay consignación" para ello, y que se han dejado sin ejecutar varios proyectos de 2019.

"Es un engaño a todos los cacereños", ha espetado, al tiempo que ha recordado que las obras en infraestructuras que se están llevando a cabo son las que puso en marcha el anterior Gobierno. "No han aportado nada nuevo y viven de las rentas", ha zanjado.

"Somos conscientes de que este 2020 está siendo duro y que vivimos una situación única", ha reconocido el portavoz que, insiste, en que el Ejecutivo local gobierna "a golpe de improvisación", y "no se ocupa de las cuestiones urgentes de la ciudad".

Mateos ha concluido que "Cáceres está peor que nunca y el futuro de los vecinos es cada vez más negro".