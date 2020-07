Cs Cáceres alerta del riesgo de concentración de personas en el Recinto Hípico

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha mostrado sus dudas sobre el procedimiento administrativo que se ha llevado a cabo para que determinados negocios de la ciudad puedan instalar una terraza de verano en el hípico.

Por este motivo, la edil de la formación naranja ha reclamado al equipo de Gobierno que sea "muy riguroso con lo referido a las medidas de seguridad ante los rebrotes que estamos viendo", ya que "si los hay vamos a exigirles responsabilidades".

En este sentido, según ha recordado la portavoz municipal de Cs, son varios negocios de hostelería los que van a regentar dicha pista, "quedando fuera todo el resto de la hostelería cacereña", y ha considerado que no ha habido publicidad en este procedimiento administrativo.

"No ha habido concurrencia y exigimos al equipo de Gobierno que se trate por igual al sector, en condiciones de igualdad de concurrencia municipal", ha señalado Preciados en una nota de prensa.

A colación de esto último, ha considerado que "no se ha realizado correctamente", por lo que ha mostrado sus "dudas de que el procedimiento administrativo haya sido correcto".

Ante esta situación, la concejal de Cs ha reafirmado que "el ocio no se puede anteponer a la salud", ni tampoco "anteponer los beneficios económicos, por lo que ha instado al equipo de Gobierno a que "intente armonizar de alguna manera la explotación y el impulso de la hostelería en la ciudad con la Covid-19".

Y es que, aunque el aforo se haya reducido a 500 personas, "siguen siendo muchas", para Preciados, quien ha mostrado sus dudas en que "haya un control individual de cada una de ellas, con el peligro que esto puede suponer".

Por este motivo, "debe existir un plan de seguridad no solamente en la instalación sino en la movilidad de los usuarios en dicho espacio", ya que al ser un lugar de ocio nocturno "nos tememos que en algún momento de la noche el control no va a ser tan exhaustivo, y no tenemos información si en el recinto va a existir personal de vigilancia para que se cumplan todos los protocolos de seguridad establecidos".

Para finalizar, Preciados ha instado a "mirar a otras capitales españolas donde se ha comprobado que los rebrotes han surgido a raíz de fiestas multitudinarias o discotecas", en las que "no tiene que ver si se trata de recintos abiertos o cerrados, el riesgo está principalmente con la gran cantidad de gente", ha concluido.