Diputación Cáceres aprueba Plan Re-Activa Obra Pública 2020/21 por 12,6 millones euros

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves el Plan Extraordinario Re-Activa Obra Pública 2020-2021 por importe de 12.615.554,05 euros, de los que la Institución Provincial aporta un 85 por ciento, y los ayuntamientos, el 15 por ciento restante.



Cabe destacar que, este Plan Re-Activa Obra Pública está destinado a inversiones de "extraordinaria necesidad" en municipios de la provincia con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número 6 sobre Agua limpia y saneamiento de forma prioritaria, y el 13, que implica la mejora del comportamiento energético de los edificios públicos existentes y en uso.



El diputado de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad, L.Fernando García Nicolás, ha señalado que "se trata de una de las mayores inversiones que hace la Diputación de Cáceres en la modernización de las infraestructuras de abastecimiento de agua y en eficiencia energética", ha dicho.



De esta forma, la cantidad asignada a cada municipio parte de una cantidad fija que se determina en función del tramo de población en que se encuentre el municipio, y posteriormente, se asignará a cada beneficiario una cantidad variable en función de la población a razón de 9 euros por habitante para las entidades con población superior a 4.000 habitantes, y de 12,00 para las que tienen 4.000 habitantes o más.



AYUDAS A MUNICIPIOS



Otro de los asuntos que ha sido aprobado en pleno han sido la concesión de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia para la ejecución de inversiones y obras, por importe de 359.819,94 euros, y que incidirá en las mejoras en redes de abastecimiento, así como en dependencias municipales, pavimentaciones o parques y jardines.



En total, se beneficiarán de estas ayudas 21 municipios de la provincia, que son Acebo, Carrascalejo, Casatejada, Casillas de Coria, Cedillo, Garganta la Olla, Guijo de Santa Bárbara, Hernán Pérez, Marchagaz, Miajadas, Navas del Madroño, Portezuelo, Santiago del Campo, Talayuela, Tiétar, Torrecilla de los Ángeles, Trujillo, Valdastilla, Valdefuentes, Villa del Rey y Ahigal, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.



También dentro del Plan Re-Activa para la reconstrucción económica y social de los distintos sectores de la provincia de Cáceres, se ha dado luz verde a una modificación de crédito dotada con 2.000.000 de euros para financiar la Campaña de ayudas a autónomos y pymes afectados por la crisis económica provocada por la Covid-19.



En concreto, se incluyen varias convocatorias, dentro del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible y Turismo, que son las del plan Re-Activa Emprendimiento, dotada con 200.000 euros; la de Bonos Consumo Alimentos de Extremadura y de las DOP/IGP de Extremadura, con 300.000 euros; la Subvenciones Plan Re-Activa adaptación a la "nueva normalidad", dotadas con 750.000 euros, y las de Innovación y Transformación Digital Empresas, con 750.000 euros.



En ese sentido, el diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Turismo y Juventud y portavoz del Equipo de Gobierno, Álvaro Sanchez Cotrina, ha recordado que desde un primer momento el Equipo de Gobierno tenía claro que el Plan Re-Activa "iba a ser un documento vivo al que se fueran incorporando distintas sensibilidades" y aportacionoes para "para dar una respuesta a las dificultades por las que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos".



PROYECTOS EUROPEOS



Además, durante la sesión plenaria se han aprobado varias inversiones para proyectos europeos, como son los proyectos REDTI_4_E 'TAEJO Internacional REDE' y Caminos_6_ E 'Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular', cofinanciados en un 75 por ciento por el Fondo Europeo, Feder, y en un 25 por ciento con fondos propios de la Diputación.



EDUSI DE PLASENCIA Y SU ENTORNO Y DE CÁCERES



Además, este jueves el pleno también ha dado luz verde a la reformulación y reanualización del proyecto EDUSI 'Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado para Plasencia y su Entorno', que cuenta con 12,5 millones, cofinanciado al 80 por ciento con fondos Feder, y el 20 por ciento restante con fondos propios de la Diputación.



En concreto, se ha aprobado la modificación de los compromisos de gasto plurianuales de dicho proyecto, que en 2020 serán de 5,2 millones de euros; en 2021, de 269.245,54 euros, y en 2022, de 50.792,07 euros.



POr su parte, también se ha ajustado una de las actuaciones previstas en el proyecto Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Red de Municipios Sostenibles (Edusi) de Cáceres, un ajuste que no supone variación ni en el total del proyecto ni en la línea de actuación, sino que tiene que ver por la obra de peatonalización de la calle Gómez Becerra, con un coste total de 475.800 euros.



PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES



Otro de los asuntos que han sido aprobados en el Pleno ha sido el reajuste, aunque sin alterar la cuantía, de la distribución de crédito para las obras previstas inicialmente en edificios provinciales financiadas al 100 por ciento con fondos propios.



Además, la Diputación de Cáceres ha aprobado una subvención de 12.500 euros al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz para trabajos de limpieza y desinfección por la Covid-19, así como créditos extraordinarios por importe de 500.000€ destinados a financiar el Plan Extraordinario de Subvenciones a entidades locales para gastos corrientes ocasionados por la emergencia sanitaria.



El pleno ha aprobado una subvención nominativa de 60.000 euros a la Cruz Roja para financiar un proyecto de adecuación de las instalaciones de la Comunidad Terapéutica Finca Capote en Plasencia destinado a centro de emergencia social para mujeres con conductas adictivas, en un proyecto "novedoso" que aumentará las plazas de 8 que hay en la actualidad hasta las 12 que se espera alcanzar.



También se ha aprobado una subvención de 2.000 euros a favor de la Asociación Cultural Zurbarán destinada a sufragar los gastos originados por el XIX Certamen de Pintura Zurbarán, y otra subvención de 15.000 euros a Acriver (Asociación de la Cabra Verata) para la realización de actividades en el Centro de Interpretación Caprivera.



DIPUTACIÓN DESARROLLA



Respecto al programa Diputación Desarrolla, el pleno ha aprobado una modificación presupuestaria de un millón de euros destinada a inversiones en patrimonio cultural, centros recepción visitantes y centros municipales, inversiones y señalización de accesos, caminos, carreteras, paseos, áreas de descanso, e inversiones en infraestructuras náuticas y zonas de baño entre otras.



También se ha aprobado además una "modificación puntual" de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla del ejercicio 2020, para la creación de un puesto de trabajo no singularizado denominado 'Profesor/a del Conservatorio de Música' (especialidad púa); tres puestos de trabajo de carácter no singularizado de Conductor-bomberos; un puesto de jefe de Salida y un puesto de jefe de Parque (adscritos al SEPEI).



Finalmente, el pleno ha acordado iniciar los trámites necesarios para la recepción definitiva de las obras llevadas a cabo en el Edificio Pereros, como el expediente patrimonial de agrupación de fincas registrales y regularización registral y catastral de edificio.



El pleno de la Diputación de Cáceres ha finalizado con las palabras de la presidenta, Rosario Cordero, agradeciendo el reconocimiento de la Medalla de Extremadura a la Institución Provincial de Cáceres que comparte con todas las cacereñas y cacereños y deseando unas felices vacaciones estivales a todo el personal.