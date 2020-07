Víctimas Covid-19 cuentan con un 'Jardín de la memoria' en Parque del Príncipe de Cáceres

Ep.



Las víctimas de Covid-19 cuentan en Cáceres con un 'Jardín de la memoria' que ha sido inaugurado este lunes en el Parque del Príncipe de la capital cacereña, en un acto sencillo que ha contado con la presencia de concejales de todos los grupos políticos del Ayuntamiento cacereño.



Se trata de una composición ajardinada presidida por tres cipreses y otros arbustos y flores ornamentales circundados por una figura de cantos rodados blancos junto a una piedra de granito recuperada por la Universidad Popular (UP) en la que se ha colocado una placa con la inscripción: 'La ciudad de Cáceres en recuerdo de todas las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19'.



Los árboles y plantas elegidas tienen un significado, de manera que los tres cipreses representan la unión del cielo y la tierra, un símbolo de eternidad; las rosas blancas simbolizan la pureza, el amor por los seres que ya no están; y las flores de temporada como clavellinas, begonias, ageratos y euriops, se han elegido de distintos colores para representar la diversidad y el valor que aportaron durante sus vidas las personas fallecidas.



El acto ha concluido con un minuto de silencio de los presentes pero antes, el alcalde cacereño, Luis Salaya, ha tomado la palabra para explicar que el jardín "es un símbolo de la memoria" y que desde un principio se pensó en hacer algo que involucrara a la sociedad, que "requiriese un compromiso permanente" para cuidarlo en recuerdo de los fallecidos.



"Lo que nos aporta un jardín es que tanto su cuidado y el estado en al que se encuentre dependerá siempre de la atención que pongamos nosotros en él. Requerirá cuidados permanentes, nuestra ciudad tendrá un jardín para recordar lo que sucedió pero además tendrá la obligación de cuidarlo, de mejorarlo y de mantenerlo", ha dicho Salaya durante su intervención.



Con este espacio diseñado por la empresa concesionaria de parques y jardines Talher, Cáceres quiere recordar a todas las personas que han fallecido, especialmente durante los momentos más complicados de la crisis sanitaria, "aquellos en los que no se les pudo acompañar y en los que tampoco estuvieron permitidas unas tradiciones que representan tanto para nuestra sociedad", ha recordado el alcalde.



"Tampoco hay que olvidar que la parte más importante de la pandemia serán los aprendizajes y que hasta que haya una vacuna o superemos esta situación debemos cumplir las normas sanitarias, porque lo que suceda dependerá de nuestra responsabilidad como sociedad, de demostrar que somos una sociedad inteligente y responsable que sabe aplicar lo que hemos aprendido durante todo este tiempo", ha dicho.



USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS



Respecto a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en Extremadura, desde el pasado sábado, el alcalde ha señalado que no tiene conocimiento de que se haya producido alguna sanción en la ciudad por no llevar esta medida de protección.



Además, ha indicado que la policía "no tiene ninguna directriz concreta más que la de garantizar la seguridad de los cacereños" por lo que, a la hora de sancionar, aplican su propio criterio y "nosotros en ningún caso podríamos decirle a la policía que no cumpla la ley", ha añadido.



"Entendemos que el uso de la mascarilla es una cuestión básica por lo que hacemos un llamamiento a la población ya que tenemos que ir con mascarillas a todas partes y evitar el riesgo de contagio al máximo, porque a nadie se le escapa que no estamos en el mejor momento y hay muchos riesgos de volver a tener casos de Covid-19 y no queremos que se vuelva a repetir esa situación en la ciudad", ha subrayado.



Salaya ha resaltado que en Cáceres "es difícil encontrar casos de incumplimiento" en el uso de la mascarilla y ha valorado que, incluso, en espacios abiertos o en el campo la gente la usa. "Tenemos que agradecer a los cacereños los responsables que son y hacer un llamamiento a quien no lo es que se ponga las pilas y que entiendan la tremenda importancia de todo esto", ha concluido.