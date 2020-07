De Miguel lamenta que "los poderosos se vayan a volver a salir con la suya" con Valdecañas

Ep.

La coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que acatan el auto emitido este pasado martes, 30 de junio, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) referente a la urbanización Marina Isla de Valdecañas, pero que no lo entienden", ni tampoco que "los poderosos en este caso se vayan a volver a salir con la suya".

"Nosotros acatamos la sentencia, como no puede ser de otra manera, pero no la entendemos, no entendemos que los poderosos en este caso se vayan a volver a salir con la suya, que la gente que compró una vivienda a sabiendas de que estaba comprando una vivienda en un terreno ilegal pues se salga de rositas", ha valorado de Miguel.

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Badajoz con motivo de su asistencia a las movilizaciones de varios colectivos coincidentes con la visita del Rey Felipe VI a la reapertura de las fronteras, a preguntas de los periodistas por el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, en el que acuerda la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

A este respecto, ha sostenido que tendría que haber sido una sentencia "que lo que hiciera fuera desalentar a que pudiera haber otros Valdecañas", "a que desde los poderes públicos se saltaran la ley para beneficiar a los intereses económicos", ha defendido.

En su opinión, este miércoles no se está "de enhorabuena precisamente con esta sentencia en Extremadura", la cual "deja abierta la posibilidad a que vuelva a haber otro Valdecañas, que lo que quiere decir es otro incumplimiento de la ley por parte de los poderes económicos y de las élites de este país".

APOYO A MILANA BONITA Y LOS DOCENTES

La coordinadora de Podemos Extremadura asistido a las movilizaciones desarrolladas este miércoles en las calles del Casco Antiguo de Badajoz por Milana Bonita y los docentes extremeños coincidiendo con la presencia en la ciudad del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de reapertura de la frontera entre España y Portugal.

Así, Irene de Miguel ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones "absolutamente legítimas" de ambos colectivos y, en referencia a las de Milana Bonita, ha recalcado que el tren extremeño "es el símbolo del olvido de esta región por parte de los gobiernos que han operado hasta ahora con Extremadura".

También ha querido apoyar "especialmente" a los docentes, dado que se está viendo cómo en el Plan de Reconstrucción Estatal "se apoya decididamente por la educación pública", mientras que en Extremadura "el gobierno extremeño da pasos atrás y lo que hace es recortar en docentes y no tocar un pelo a la educación concertada".

"Nos parece que, para comenzar la vuelta a las aulas después de una pandemia mundial, es poco de sentido común contar con menos docentes porque lo que tendríamos que tener son unas ratios mucho más bajas, menos alumnos por aula", ha planteado de Miguel, que ha abogado por garantizar la seguridad y mejorar la calidad y por una educación "mucho más individualizada".

De este modo, ha concluido al recalcar como "esencial" que "den un paso atrás en esa decisión de hacer un recorte en docentes y en deteriorar nuestra educación pública".