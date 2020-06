Cáceres pedirá a Junta convocar Consejo de Salud de Zona para analizar situación sanitaria

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad que se pida a la Junta de Extremadura que convoque el Consejo de Salud de Zona "cuanto antes" para que se analice la situación sanitaria de la ciudad y se aclare todo lo relacionado con la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la capital cacereña.



La moción, que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos y los tres concejales no adscritos, ha sido presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) y en ella pide que se convoque "a la mayor celeridad posible" el Consejo de Salud de Zona en la ciudad, ya que han pasado más de 12 años desde su última convocatoria en el año 2008, a pesar de que el decreto por el que se regula este órgano estipula que "se reunirá, al menos, dos veces al año".



Según ha explicado la portavoz de Cs, Raquel Preciados, con esta petición, Cs se hace eco del "malestar" de los ciudadanos de Cáceres y comarcas próximas producido por las carencias existentes tanto en el Hospital Universitario como en el Hospital San Pedro de Alcántara y por la situación creada por la crisis del Covid-19.



Preciados ha recordado que estas carencias sanitarias se vienen denunciando "desde hace varios meses", y afectan a la falta de médicos de familia, médicos de distintas especialidades y una importante demora tanto en derivación a distintas especialidades, como a pruebas diagnósticas, cirugía, etc.



"Consideramos que debe reunirse de forma urgente por estas carencias, y también por las consecuencias sanitarias tan detractoras que ha producido la pandemia del coronavirus en la ciudad con muchos contagios, fallecimientos, falta de material, protocolos, falta de infraestructura y equipamiento sanitarios como respiradores, EPIs, test PCRs, etc", ha indicado.



Desde el Gobierno local, la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha apoyado la petición a la Junta de Extremadura para que se convoque "cuanto antes" el Consejo de Salud de Zona con el objetivo de analizar la situación sanitaria de la ciudad y promover la participación de la ciudadanía en estos órganos.



Pulido ha recordado que se dejaron de convocar porque eran órganos administrativos pero ha reconocido que ahora se hace necesario "aclarar las dudas" y desmontar las "medias verdades" y los "bulos" que se han generado en estos tiempos de pandemia. Así, ha criticado al PP por "querer buscar un momento de gloria a costa de la moción de otro grupo".



Y es que el concejal del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha vuelto a recriminar al Ejecutivo cacereño que se desconozca "el dato real" del impacto del coronavirus en la ciudad, y ha pedido que se sepa qué ha pasado en las residencias de mayores, donde han fallecido 120 personas, según ha indicado, al tiempo que ha solicitado una explicación de todo lo que ha sucedido en la ciudad con la crisis sanitaria.



Sánchez ha lamentado que no se ponga "blanco sobre negro" sobre las cifras de la pandemia en la ciudad, como el número de enterramientos que ha habido en el cementerio de Cáceres, y cree que se puede recurrir al padrón o a los registros civiles, para poner "luz sobre tanta oscuridad". "Queremos que se dé respuesta a los familiares de las víctimas", ha resaltado.



El alcalde Luis Salaya ha intervenido antes de la votación para aclarar que esos datos que pide el PP debe hacerlos públicos el Servicio Extremeño de Salud (SES) y le ha reprochado a Sánchez Juliá su intervención "basura" con "directrices que le mandan de Génova", en alusión a los argumentos nacionales del PP.



"Tengo esperanza de que, en algún momento, podamos llegar a acuerdos en esta ciudad y de que usted algún día pueda librarse del triste rol que le ha impuesto su partido desde demasiado joven, porque tiene la inteligencia, la solvencia y creo que es buena persona y puede jugar un mejor rol en la política y dedicarse a algo realmente enriquecedor", ha indicado en referencia al tono beligerante de las intervenciones del concejal 'popular'.



NO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN



El Pleno telemático también ha dado el visto bueno con 14 votos a favor a la moción presentada por Unidas Podemos (UP) en la que se rechazan los recortes previstos en educación por parte de la Junta de Extremadura ante el anuncio de disminuir el número de profesores para el próximo curso en unos 300. La moción ha salido adelante con los votos de UP (3), el PP (7), Ciudadanos (3) y el concejal no adscrito Teófilo Amores. El PSOE se ha abstenido y los concejales no adscritos Mar Díaz y Francisco Alcántara han votado en contra.



La portavoz de UP, Consuelo López, ha indicado que ante la nueva situación que se planteará en el inicio del nuevo curso por la crisis del Covid-19, se deben "suspender" los recortes previstos en la educación pública, y aclarar asuntos como la disminución de las ratios, la adaptación curricular, y el mantenimiento de líneas y del profesorado como consecuencia de las medidas sociales y sanitarias.



La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha señalado que la moción mantiene premisas de "escaso rigor" porque se llama "recortes" a un acuerdo con lo sindicatos en los que se comprometían a aumentar las horas lectivas a cambio del aumento del 2% del salario, y eso significaba menos personal ante más horas de trabajo, aunque la negociación ha quedado ahora en el aire.



RUEGOS Y PREGUNTAS



En el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz del PP Rafael Mateos ha preguntado, respecto a la aglomeración de personas producida por la grabación del programa de MasterChef, si se indicaron las órdenes para prevenir esa afluencia y qué medidas se exigieron a la empresa que organizó la grabación, así como con qué antelación se notificó a los hosteleros de la Plaza Mayor que debían retirar sus terrazas.



El alcalde ha respondido que la policía tenía la información y las directrices para actuar pero ha vuelto a asumir "una falta de previsión" por parte del equipo de Gobierno que no pensó que acudiera tanta gente, como ya se ha informado.



Respecto a las medidas de seguridad que se exigieron a la empresa, el regidor ha dicho que fueron "las mismas" que a cualquiera que organiza un evento de ese tipo en un espacio público, y ha señalado que el aviso a los empresarios de la zona sobre la restricción de la apertura de sus negocios se hizo "en los plazos previstos" aunque ha reconocido que "se podía haber avisado con más tiempo".



En ruegos, el concejal de Ciudadanos Antonio Bohigas ha pedido que la política deportiva se haga con "coherencia" y que se mantengan las inversiones presupuestarias en las instalaciones deportivas cuando no se agoten las partidas de unos ejercicios para otros, como en el caso del complejo deportivo Ramos Guija.



También desde la formación naranja, el edil Antonio Ibarra ha solicitado que se coloque un nuevo semáforo en el cruce de la fuente luminosa con el inicio del bulevar de la Avenida Virgen de la Montaña porque muchos conductores que giran a la izquierda para coger la avenida de España lo confunden con un ceda el paso y se producen accidentes.



Desde Unidas Podemos, Raúl Martín ha pedido que se solucionen los problemas de calidad en el agua potable de los vecinos de la zona de Santiago, por lo que ha rogado que se conmine a la empresa concesionaria para que se tomen las medidas oportunas y se pueda solucionar esta situación. Respecto al área de parques y jardines ha pedido que se aceleren las tareas de desbroce y limpieza porque la ciudad "está llena de maleza" y con la llegada del calor puede haber "serios peligros de incendio".



Por ultimo, la concejala Mar Díaz ha rogado que se atiendan las demandas de la estación Arroyo-Malpartida relativas al asfaltado de calles y al saneamiento de la red. El alcalde ha recogido los ruegos para atenderlos desde el Gobierno local.