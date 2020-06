El PP ve "insuficientes" ayudas sociales de Diputación de Cáceres para cubrir necesidades

El PP cree que las ayudas sociales que va a poner en marcha la Diputación de Cáceres, a través del Plan Reactiva Social para paliar la crisis del coronavirus, son "insuficientes" para cubrir las necesidades "reales" de la provincia, ya que municipios como Navalmoral o Coria (de 17.000 y 12.000 habitantes, respectivamente), recibirán la misma cantidad que localidades con 5.000 habitantes.

Concretamente, el portavoz 'popular' en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado además, que se excluya a otros municipios de la provincia, como es el caso de Cáceres y Plasencia, ya que considera que esta política "penaliza" a los municipios con más habitantes.

Así pues, según el PP, esta circunstancia es "incomprensible", porque aquellas localidades que tiene más población tendrán un número mayor de solicitantes que las que tienen menos habitantes, por lo que "los municipios más poblados van a ser los grandes perjudicados a la hora de recibir las ayudas del Plan Reactiva Social de la Diputación de Cáceres".

A su vez, Sánchez Juliá ha criticado que la gestión del PSOE "va a dejar fuera de estas ayudas a gran parte de los vecinos de la provincia", a la vez, que "va a provocar un reparto injusto" porque no se tiene en cuenta ni las circunstancias, ni las necesidades de las localidades, ni criterios objetivos como la tasa de desempleo o Renta Per Cápita municipal.

Al mismo tiempo, el PP considera que la ayuda de 100 euros durante seis meses es "totalmente insuficiente" para hacer frente a los gastos relacionados con la alimentación, a los gastos sanitarios y a los gastos de los suministros básicos y vitales, tal y como establece la convocatoria de la ayuda.

"SITUACIÓN LÍMITE"

"Nos encontramos en una situación límite y muy preocupante, ya que hay muchos ciudadanos que no pueden trabajar o no han cobrado los ERTEs, por lo que esta ayuda no cubrirá sus necesidades básicas, ya que se establece una tarifa plana sin evaluar las necesidades reales de cada familia solicitante", ha insistido el portavoz.

Asimismo, el PP ha criticado la "falta de sensibilidad" del Gobierno provincial en el Plan Reactiva Social al no recoger el pago de alquiler o hipotecas como propuso el PP mediante la creación de un Fondo de Garantía Municipal, ya que "este gasto es uno de los principales a los que no van a poder hacer frente muchas familias", según informa el PP en una nota de prensa.

Por todo ello, Sánchez Juliá ha pedido al equipo de Gobierno de la institución provincial que incremente la dotación presupuestaria del mismo, mediante la incorporación de los remanentes de tesorería que aún se encuentran sin aplicar, y que modifiquen los criterios de reparto y concesión basándolos en criterios "justos y equitativos" entre municipios y los solicitantes.

Cabe recordar que el Plan Reactiva Social de la Diputación de Cáceres está dotado con 498.000 euros y se espera que llegue a unas 830 familias de la provincia para atender situaciones de emergencia social que se produzcan en los municipios derivadas de la crisis por el Covid-19.