El PP pide agilidad en la solicitud de concesión de terrazas a los hosteleros en Cáceres

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido que se flexibilicen y agilicen las solicitudes de los hosteleros que han pedido que se les conceda una terraza para su bar o restaurante, ya que existe un "malestar importante" en el sector ante el retraso que se está produciendo en la tramitación.

En concreto, Mateos ha lamentado la "falta de certezas" en estas concesiones, y ha calificado de "inadmisible" la situación, ya que el sector de la hostelería, que genera muchos empleos en la ciudad, es uno de los más castigado durante esta crisis.

Por ello, ha criticado la "grave falta de agilidad" en las concesiones de las terrazas, y ha denunciado que "nadie contesta a los hosteleros cuando manda la documentación al Ayuntamiento".

"No se puede ni se debe permitir que se paralice o se retrase la concesión de las terrazas, porque es ahora más que nunca, cuando este sector necesita las ayudas de las administraciones", ha incidido el portavoz 'popular'.

En este sentido, ha instado al alcalde de la ciudad, Luis Salaya, a que medite su negativa de la devolución de la tasa íntegra de las terrazas para los hosteleros cacereños, ya que "es el momento en el que el equipo de Gobierno debe adoptar medidas extraordinaria ente una situación extraordinaria", según informa el PP en una nota de prensa.

LUTO OFICIAL Y TEÓFILO AMORES

Por otro lado, el PP ha recordado que desde el pasado 25 de marzo ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno local que declarara luto y que las banderas ondearan a media asta en la ciudad de Cáceres, como símbolo de respeto a los fallecidos y familiares por el Covid-19.

Por ello, los concejales 'populares' han instado al edil no adscrito Teófilo Amores a que "no les use de escudo para tapar sus deslealtades a los cacereños y para intentar justificar sin sentido", su negativa en el último Pleno a debatir una moción del PP y a votar a favor de ella, donde se solicitaba que se declarara luto oficial en la ciudad, días antes de que el Gobierno de Sánchez anunciara que lo iba a hacer.

Cabe recordar que el PP llevó al Pleno de la semana pasada una moción de urgencia sobre este asunto que no se debatió porque se rechazó la urgencia con los votos, entre otros, del concejal Teófilo Amores.

Por todo ello, y ante las declaraciones vertidas por el concejal no adscrito, el PP ha pedido a Amores que "deje de culpar a los demás de sus actitudes incomprensibles e injustificables, porque ya goza de poca credibilidad en la sociedad cacereña ante los continuos vaivenes que da desde que comenzó esta legislatura, convirtiéndose en el concejal comodín del PSOE continuamente", concluye la nota.