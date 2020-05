40 establecimientos hosteleros Cáceres ya han solicitado ampliación terrazas

Ep.



Un total de 40 establecimientos hosteleros de Cáceres han solicitado ya la ampliación de sus terrazas o la instalación de nuevos veladores desde que el viernes pasado se abriera el plazo para registrar las peticiones en el Ayuntamiento cacereño.



De éstas, se estima que unos 30 bares o restaurantes reciban ya este lunes la autorización para que puedan modificar sus zonas de terrazas para atender al público, con las medidas de seguridad interpuestas en esta fase 1 de desescalada como la mitad del aforo, la distancia de seguridad entre mesas, y la obligación de desinfectarlas después de cada uso.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha explicado que en lo que va de 2020 se han registrado 109 instalaciones de terrazas en la ciudad, de las que 40 han solicitado la ampliación, tal y como ha facilitado el Consistorio cacereño como medida para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el sector hostelero.



Para atender todas las peticiones se están atendiendo registros a través de Internet "para hacerlo con la mayor agilidad posible", y se han destinado 34 policías locales para comprobar las solicitudes y poder concederlas cuanto antes.



Cabe recordar que solo es necesario que el empresario acompañe a la solicitud una declaración de que no tiene deudas con la administración u un plano de situación de las mesas de su terraza para que después pueda ser verificado e informado por los agentes 'in situ'.



Unos establecimientos hosteleros que, en el caso de que se pase a Fase 2 a partir del 25 de mayo podrán abrir también el interior de sus locales con limitaciones. A este respecto, el alcalde ha insistido en que será la Junta de Extremadura la que solicite el pase de fase al Gobierno y ha defendido que "por el bien de todo el mundo" se pase "si se cumplen todas las premisas y que el Ejecutivo central tome esta decisión con "criterios objetivos".



"Hemos hecho un gran trabajo y por eso estamos en la fase uno y estamos haciendo muy bien las cosas y con esos ingredientes pasaremos o no porque hay otras comunidades que han hecho un trabajo extraordinario, como Madrid, y que no han podido pasar", ha recalcado Salaya este lunes en una rueda de prensa online, en la que ha insistido en que si pasa de fase "hay que hacerlo con toda la seguridad".



DESINFECCIÓN DE PARQUES



No obstante, para ir acondicionando la ciudad a la vuelta a la 'nueva normalidad', la empresa concesionaria del mantenimiento de parques y jardines Thaler ya ha iniciado, sin coste adicional para la ciudad, un plan de desinfección de mobiliario urbano en las zonas verdes.



"Se trata de una actuación preventiva para contener el virus y hacer que nuestros parques sean lo más seguro posibles", ha dicho el regidor cacereño que ha informado de que se van a ampliar las desinfecciones a la práctica totalidad de los parques.



Así, se actuará sobre desinfección de fuentes ornamentales y papeleras que ya se venía haciendo, y todo el mobiliario, incluyendo bancos, papeleras, barandillas, pasamanos y elementos de frecuente contacto con las manos. Para ello, se utilizará hipoclorito sódico.



MUSEOS Y MERCADILLO



A la pregunta de cuándo abrirán al público los museos de titularidad municipal, como las salas de exposiciones del Palacio de la Isla, el alcalde ha adelantado que "no abrirá de momento" porque se está trabajando para cumplir las medidas de seguridad "con todas las garantías".



En cuanto a los mercadillos al aire libre la nueva ordenanza que se estaba preparando para regular no podrá ir al Pleno municipal de este jueves, día 21, porque "está paralizada" su tramitación debido al estado de alarma. Además, la venta ambulante y los mercados franco seguirán sin actividad en la ciudad hasta que se garanticen las medidas de seguridad.



"Somos conscientes de que es una actividad que afecta a muchas familias pero nuestro mercado franco tiene la peculiaridad de que tiene una afluencia muy mayoritaria de personas de otras provincias y en ese sentido, abriremos lo antes posible en cuanto podamos garantizar la seguridad y no sé cuándo será", ha recalcado.



Por último, la Policía Local de Cáceres ha interpuesto el fin de semana un total de tres denuncias por pasear con niños incumpliendo las franjas horarias, de los que uno era reincidente.