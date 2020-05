Hosteleros de Cáceres ya pueden solicitar ampliación de sus terrazas o nueva instalación

Ep.



El plazo para ampliar las terrazas o la solicitud de nuevas instalaciones en los establecimientos hosteleros de Cáceres se ha abierto este viernes, de manera que ya se pueden registrar las peticiones en el Ayuntamiento. Para tramitar esta solicitud solo se pedirá una declaración responsable de que el empresario no tiene deudas con la administración pública y un plano de la ampliación de la terraza.



"Hemos simplificado mucho los trámites para que los hosteleros tengan que presentar los menos papeles posibles y se pueda agilizar al máximo", ha dicho el alcalde cacereño, Luis Salaya, este viernes en una rueda de prensa online.



Salaya ha insistido en que será "un trámite rápido" y al que se han destinado más recursos ya que se ha aumentado el número de agentes de la Policía Local que comprobarán las condiciones de los locales, y el servicio de Urbanismo "está volcado", así como el Servicio de Información Geográfica (SIG) que también trabaja en este asunto.



Por todo ello, el regidor confía en que la concesión de las nuevas terrazas y la ampliación de las que ya existen será "muy ágil" para intentar que los hosteleros "pasen lo mejor posible este periodo", ha incidido el alcalde.



No obstante, ha recordado que hay que seguir las directrices de seguridad que marca la orden ministerial de poder hacer uso de estos espacios que deben estar a la mitad del aforo y con distancias de seguridad entre las mesas para evitar los contagios de coronavirus.



Salaya ha pedido "mucha cautela y responsabilidad" a los que acudan a las terrazas y ha incidido en que los clientes deben esperar a que les indiquen dónde pueden sentarse y "no se asalten las mesas como estamos acostumbrados", ya que cada vez que se use hay que desfinfectarla y ponerla a punto.



"Si acudimos a una terraza a tomar un café o una cerveza debemos esperar como si estuviéramos entrando en un restaurante para que nos den mesa hasta que esté a punto y nos inviten a sentarnos", ha recalcado. "Son precauciones muy importantes no solo por una cuestión de seguridad sino para facilitar el trabajo a los camareros".



Para aclarar dudas sobre todo este asunto, se ha habilitado un correo de información que es terrazas@ayto-caceres.es al que pueden dirigirse hosteleros y usuarios para consultar cualquier tema relacionado con la normativa actual de los veladores.



PLAN DE AYUDAS



Aparte de esta medida de ampliación de terrazas, el alcalde ha recordado que el próximo jueves, día 21, se aprobarán en el Pleno municipal las ayudas del plan de recuperación social y económica de la ciudad para paliar los efectos de la crisis del Covid-19 y, a partir de entonces, ya se podrán solicitar.



Se aprobarán ayudas directas a pymes y autónomos, algunas para promoción turística, y se proveerá de más fondos para servicios sociales ya que está previsto que el presupuesto previsto para todo el año para ayudas de emergencia a familias necesitadas se acabe "en dos meses", ha dicho Salaya.



El alcalde ha defendido que Cáceres "es uno de los ayuntamientos que más rápido ha presentado las ayudas y va a concederlas" y que será uno de los "más ágiles en aprobar las ayudas y en aplicarlas", en comparación con otros municipios.



También se ha puesto en marcha ya el servicio de ayuda a domicilio que se está realizando de forma escalonada y al ritmo que van autorizando las familias que vayan solicitando su reanudación. El alcalde ha explicado que cuando las familias lo piden se comprueba que el usuario no ha estado en contacto con nadie infectado y, cumpliendo los protocolos de seguridad y salud del Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, se inicia el servicio.



SIN MERCADILLOS PERO CON PISCINAS



Lo que no se pondrá en marcha serán los mercadillos al aire libre como el de Vegas del Mocho que se celebra los miércoles y que, aunque están permitidos en esta fase 1 de la desescalada, seguirá sin montarse hasta que se puedan cumplir todas las medidas de seguridad para no propagar la infección del Covid-19.



Salaya ha indicado que su puestas en funcionamiento se aplazará "lo imprescindible" pero ha insistido en que el mercadillo de Vegas del Mocho es muy grande y "un porcentaje muy alto de vendedores procede de otras provincias, por lo que hay que extremar las precauciones de contagio.



A la pregunta de si se podrán abrir las piscinas municipales este verano, el alcalde ha respondido que "todo está preparado" para que puedan abrir sus puertas el próximo 19 de junio pero se hará "con todas las medidas de seguridad" que dicte el Gobierno y otras más que se implementarán desde el Ayuntamiento cacereño.



"Llevamos mucho tiempo trabajando en estar preparados y creemos que el 19 de junio van a abrir las piscinas con todas las medidas de seguridad", ha recalcado el regidor, que añade que "si no pasa nada que lo impida, sí habrá piscinas" en Cáceres este verano.



En cuanto a la eliminación de las franjas horarias para que diferentes grupos puedan salir a la calle el alcalde ha recordado que no corresponde al Ayuntamiento tomar esta decisión y si la Junta de Extremadura lo decide, se aplicará. A la pregunta de si las mascarillas deben ser de uso obligatorio, Salaya ha resaltado que esto debe determinarse por criterios científicos pero es partidario de que se extremen todas las precauciones.



Por ello, apuesta por llevar mascarillas en todos los espacios en los que sea posible y que se mantenga siempre la distancia de seguridad, y cuando no se pueda usar la mascarilla, por ejemplo en la práctica deportiva, se evita el cruce con otras personas.



Para evitar esos cruces, se ha empezado a pintar en el suelo una señalización para informar a los peatones de la distancia que deben guardar y la dirección en la que deben circular por las aceras. De momento, se ha empezado a pintar en la Ronda Norte pero se extenderá a otras zonas de la ciudad, sobre todo en las que pueda haber aglomeraciones, como los espacios peatonales y comerciales.



En cuanto al balance diario de las actuaciones de la Policía Local cabe destacar que en la jornada de ayer se interpusieron cuatro denuncias, de las que tres fueron por tenencia de estupefacientes y una por hacer deporte incumpliendo la franja horaria. Se identificó a 103 peatones y se inspeccionó a 88 vehículos.