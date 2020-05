Ayuntamiento Cáceres inicia señalización vial de dos corredores urbanos para hacer deporte

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha comenzado este martes con la señalización vial de los dos corredores saludables que se han dispuesto en la ciudad, de 2,7 kilómetros cada uno, para la práctica de deporte y que estarán disponibles cuando concluyan la colocación de vallas y elementos de separación de la calzada.



Así, en el corredor sur que va desde la avenida de Alemania hasta la glorieta del ferial, se cortará el carril derecho en sentido de entrada a la ciudad hacia la Cruz. Para ello, se han eliminado los aparcamientos y se han comenzado a instalar barras de separación (del tipo new jersey) de color blanco y rojo así como conos para delimitar el carril derecho, que será de uso deportivo, del izquierdo que seguirá siendo utilizado por los coches.



En el otro lado de la calzada, los dos carriles de la avenida de Alemania y los de Juan Pablo II hasta la rotonda del ferial se seguirán utilizando para circulación de coches en sentido salida de la ciudad.



En el caso del corredor norte, que comienza en la avenida Hernán Cortés, no será necesaria la peatonalización de este tramo hasta la plaza de Argel porque existe una plataforma que discurre junto al Parque del Príncipe. A partir de la plaza de Argel, hasta avenida de Delicias, la avenida de Extremadura y Cordel de las Merinas hasta Ronda Norte se elimina un carril por la acera del cementerio, que también será debidamente señalizado.



El concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha explicado que los trabajos de vallado y señalización no han podido comenzar hasta este martes ya que se necesitaba el permiso de Demarcación de Carreteras, al tratarse de tramos por los que discurren carreteras en las que el Consistorio cacereño no tiene competencias.



Ahora, una vez que este permiso ha llegado por escrito al ayuntamiento se ha comenzado con los trabajos para delimitar estos dos corredores saludables, incluidos en el Plan de Movilidad Extraordinario, que ha diseñado el Gobierno local para afrontar la desescalada tras el confinamiento de la población por la crisis del coronavirus.



A estos dos corredores se une el carril bici que transcurre por la Ribera del Marco, que se habilitará en ambas direcciones para realizar actividades físicas y donde la velocidad de las bicis y de vehículos de movilidad personal queda reducida a 10 km/h; y el camino que sube a la Montaña, que se corta al tráfico de vehículos de 20,00 a 23,00 horas cada día.



Se trata de algunas medidas de este Plan de Movilidad Extraordinario que también incluye la peatonalización de los carriles de la zona de números impares de la avenida de España y otras calles del entorno de San Juan, entre otras medidas.



Licerán ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de un documento "abierto" y que puede modificarse a medida que se vaya comprobando la viabilidad y el funcionamiento de las decisiones que se han tomado. "Estamos dispuestos a incluir nuevas propuestas que mejoren el plan para adaptarlo a las necesidades de la población", ha dicho.



También estaba previsto que este martes comenzaran los trabajos de señalización horizontal en las aceras con el dibujo de flechas para indicar el sentido de la marcha que deben llevar los peatones para evitar cruces, pero las lluvias han retrasado estas labores que se iniciarán "lo antes posible", ha dicho el concejal.



Durante la mañana de ayer lunes, la Policía Local mantuvo un servicio en la zona centro con motivo de la puesta en marcha este plan para informar a la ciudadanía sobre las medidas debido a que había ciudadanos que las desconocían, o no lo tenían claro. También se mantuvo un servicio durante la tarde en la avenida de España y calles adyacentes por este mismo motivo.



APERTURA DE PISTAS DE TENIS Y PÁDEL



Asimismo, las instalaciones deportivas al aire libre del complejo Maestro Kim y Skatepark del barrio de Mejostilla abrirán sus puertas mañana miércoles, según ha informado la concejala de Deportes, Paula Rodríguez, que ha indicado que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha estado trabajando para "adaptar todas las instalaciones susceptibles de apertura".



De momento, estas dos abren al público aunque en el complejo Maestro Kim sólo funcionarán las pistas de pádel y de tenis y para usarlas habrá que concertar cita previa. Las solicitudes se realizarán a través la aplicación Cronos, y los horarios de uso disponibles serán de 8,45 a 14,15 horas y de 15,45 a 22,15 horas, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.



"Para el control de entrada se verificarán los datos del usuario o usuaria con el DNI y no se permitirá el uso de vestuarios", ha señalado Rodríguez, que aclara que el uso de las pistas de tenis "será de manera escalonada" con 15 minutos entre usos para que no haya aglomeraciones. "Lo estimamos suficiente para evitar la coincidencia en zonas de entrada y salida de las instalaciones. En ese tiempo se realizará la limpieza y desinfección de superficies susceptibles de contacto de las pistas", ha apuntado.



En el caso de las pistas de pádel y por sus características, el uso será alterno entre las dos pistas, ya que al tener una mampara se recomienda que se ventilen durante 45 minutos. Se dejará la puerta abierta para favorecer la corriente de aire y se limpiará las zonas de contacto.



Rodríguez ha recordado que solo se permite la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas, que es el caso de estas dos modalidades, "siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros".



Para el uso de la pista de skate se establece un horario de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 22,00 horas, será obligatorio el uso de mascarilla y guantes, mantener las distancias de seguridad y no superar el aforo marcado en 10 personas. No se podrá permanecer en la pista sin estar practicando el deporte.



Se instalarán carteles informativos, tanto en los accesos a la instalación y accesos a las pistas, como sobre las medidas higiénicas y sanitarias que hay que cumplir en ambas instalaciones deportivas, que han sido desinfectadas antes de abrirlas al público.



La concejala ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los usuarios para cumplir con las normas, "ya que, de lo contrario, habrá que proceder a clausurarlas temporalmente".