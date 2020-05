Ayuntamiento Cáceres baraja ampliar espacio de las terrazas para compensar a hosteleros

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha organizado una mesa de trabajo para la semana que viene a la que ha convocado a las asociaciones de hosteleros de la ciudad con el objetivo de buscar soluciones para los negocios, a raíz de las fases de desescalada planteadas por el Gobierno y que ha provocado quejas en el sector.



Una de las medidas que baraja la capital cacereña es ampliar la zona acotada para las terrazas y veladores para poder ampliar el número de mesas, y por lo tanto de clientes, mientras no se pueda utilizar el interior de los locales, según ha explicado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, en una rueda de prensa online este jueves.



Salaya ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de ampliar la superficie permitida de terrazas, cuando sea posible por el espacio y se cumplan las medidas de accesibilidad. Para ello, se plantea la eliminación de aparcamientos que podrían usarse como zona de colocación de mesas de negocios hosteleros en las nuevas condiciones obligadas por la crisis del coronavirus.



También se ha planteado pintar en el suelo la posición de las mesas para que se mantengan las medidas de distancia de seguridad y se facilite a la Policía Local el trabajo de control con el objetivo de emitir informes técnicos que permitan ampliar las terrazas. "Destinaremos más medios humanos", ha dicho el alcalde, que aclara que los agentes intensificarán los controles de los establecimientos para emitir informes sobre la posibilidad de ampliar esas terrazas.



Otra de las medidas que implementará el Ayuntamiento de Cáceres para ayudar a los hosteleros a paliar los efectos de la crisis será la devolución de la tasa de instalación de veladores en la parte proporcional en la que no ha sido utilizada en 2020, y se modificará la ordenanza fiscal para realizar descuentos en 2021.



Para evaluar todas estas medidas, se convocará una mesa de trabajo con las asociaciones de hostelería para "llegar a puntos de encuentro", ha dicho el regidor, que añade que las propuestas se adoptarán pensando en "conservar el máximo posible de puestos de trabajo en el sector" y "ayudar a los hosteleros a que sobrevivan a esta crisis", pero también se conjugará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y el respeto el descanso de los vecinos.



"Con eso límites queremos ampliar las terrazas y facilitar las cosas al máximo a los hosteleros", ha subrayado el alcalde, para lo que se negociarán las medidas en esa mesa de trabajo. "Tenemos una seria preocupación por los hosteleros, que supone un parte importante del tejido de la ciudad y estudiamos varias líneas con los técnicos para evaluar su viabilidad", ha incidido.



OTRAS MEDIDAS DE MOVILIDAD



Respecto a otras medidas de movilidad urbana que se van a llevar a cabo para afrontar las diferentes fases de la desescalada, como la peatonalización temporal de algunas calles o la eliminación de carriles en avenidas anchas, Salaya ha dicho que todavía no se conocen las calles a las que afectarán estas restricciones.



Se han encargado informes a los técnicos municipales y en cuanto se tengan tomadas las decisiones se informará. "Hay una semana como mínimo para diseñar todo esto de la mejor manera posible", ha incidido, ya que hasta la segunda fase, que comenzará el 11 de mayo no se abrirán los establecimientos de restauración, en los que solo se podrán utilizar las terrazas con un 30% del aforo.



A la pregunta de cuándo se prevé que recupere el autobús urbano la normalidad con las frecuencias de paso habituales y el cobro del billete (ahora es gratuito), ha indicado que, según las normas de la desescalada, en la fase 3 (a partir del 10 de junio) se tiene que haber recuperado el 80% de la actividad de los horarios, aunque con limitaciones de aforo que se impongan.



Sin embargo, la intención del ayuntamiento es que en la fase 1 (a partir del 11 de mayo) se recupere el horario "normal" del servicio de autobús urbano con algunas variaciones, como mantener el servicio especial para trabajadores del Hospital Universitario y la Residencia Asistida y no poner en marcha la línea del campus, al no haber clases en la universidad.



Respecto a volver a implantar la zona azul, que también es gratuita ahora, Salaya ha indicado que eso "no es una prioridad en estos momentos" porque va a haber tantos cambios en la movilidad en este periodo que provocarán "notables incomodidades" para circular en coche por la ciudad, por lo que "no tiene sentido cobrar por un servicio que se prestará en condiciones muy anómalas".



"No es una prioridad y se valorará más adelante", ha subrayado al tiempo que ha aclarado que con esto no se está aprovechando esta situación para eliminar la zona azul, tal y como el PSOE planteó en su día. Ahora es una idea que el equipo de Gobierno ha desechado porque "las experiencias pilotos en otros municipios no han funcionado bien", ha reconocido.



Al ser preguntado por las condiciones para hacer deporte a partir de este sábado, Salaya ha indicado que está a la espera de que se redacte la orden ministerial con las normas para realizar ejercicio y "es previsible que sea necesario llevar mascarilla al hacer deporte al aire libre porque con la respiración se puede proyectar más lejos el virus", ha concluido.