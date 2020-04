Los cuatro grandes parques de Cáceres seguirán cerrados por "prudencia"

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado que los cuatro grandes parques que están perimetrados por un cerramiento en la ciudad (El Príncipe, El Rodeo, Padre Pacífico y Ribera del Marco) seguirán cerrados por "prudencia" y ante las recomendaciones de la Policía Local, debido a los incumplimientos que se registraron en algunas zonas de la ciudad en el primer día de salida de los menores de 14 años.



Aunque la mayoría de las familias cacereñas cumplieron las normas, Salaya ha indicado que hubo varios "incumplimientos notorios" en los barrios de Macondo, el R-66, Mejostilla y "en momentos puntuales" en la Plaza Mayor, donde se registraron corros de adultos hablando, niños jugando en pandilla y personas compartiendo bancos, cuando "nada de eso está permitido", ha dicho el regidor, que ha añadido que en Aldea Moret ha habido "una normalidad total" y un cumplimiento "muy alto" de las normas.



Salaya ha recordado este lunes en una rueda de prensa online, que "solo" se permite la salida de niños y niñas con un adulto para dar un paseo y "para que se desahoguen" y tomen el aire, pero ha insistido en que "no pueden juntarse varias familias".



La Policía Local no multó a nadie al ser el primer día de la medida y se limitó a informar sobre el deber de cumplir las normas. Además, ante la existencia en la ciudad de numerosas zonas verdes y otros espacios de esparcimiento, se ha recomendado no abrir estos cuatro parques porque podrían ser un foco de aglomeración de personas, ya que en los alrededores se concentra una gran población infantil.



"Ayer vimos como cientos de personas se dirigían al Parque del Príncipe y al verlo cerrado se iban a otros sitios", ha dicho el alcalde que ha advertido que "hay que ser cuidadosos" porque "nada ha terminado aunque se relaje alguna medida" y no se trata de convertir los parques en áreas recreativas para adultos.



El centro de la ciudad tiene "muchas plazas y avenidas muy anchas", ha dicho el alcalde, para sacar a pasear a los menores, y ha mencionado la plaza de Albatros, Bruselas, las avenidas de Virgen de Guadalupe y la Montaña, el paseo de Cánovas, Calvo Sotelo, la plaza de Colón, la zona de Aguas Vivas, etc.



Por todo ello, "no valoramos la apertura de estos parques", ha zanjado, ante la petición de algunos colectivos que pedían que se pudieran abrir estos espacios. Estos cuatro parques están cerrados al público desde antes del decreto del estado de alarma y así continuarán de momento ya que, según ha insistido el alcalde, en los alrededores hay avenidas abiertas con jardines y espacios verdes que sí pueden ser utilizados.



En el caso de que hubiera alguna demanda de zonas verdes, el Ayuntamiento podría plantearse abrir el de la Ribera del Marco porque allí no hay una gran concentración de niños, pero tampoco se abrirá de momento, según ha adelantado el alcalde, que insiste en que "hay otras alternativas" como plazas, avenidas anchas con zonas ajardinadas, etc, que se han desinfectado para evitar contagios.



Salaya ha comparado la situación de Cáceres con la de Badajoz, donde sí se han abierto los parques, ya que la capital pacense cuenta con dos ríos que generan "espacios enormes alargados y bien distribuidos y que evitan concentraciones de gente". "Ya dijimos que no tomaríamos las medidas más populares sino las más prudentes", ha recalcado, al tiempo que zanja que la "recomendación" de la Policía Local es que no se abran los parques.



DENUNCIAS Y CONTROLES



Por otra parte, la Policía Local ha controlado este fin de semana a un total de 341 peatones y 1.117 vehículos con el resultado de 64 denuncias, de las que 37 han sido a peatones por estar en la vía pública sin motivo justificado, y 26 a conductores de vehículos, y una por paseo a perros.



De las personas denunciadas, 15 son reincidentes y 10 de ellas son "multireincidentes" y también se ha multado a un grupo de cinco senderistas que estaban caminado por la Sierra de la Mosca. "El esfuerzo social es importante y son una minoría, pero muy insistentes, quienes se saltan el confinamiento", ha resaltado.



Finalmente, ante las quejas de algunos dueños de mascotas por la posibilidad de que los productos que se usan para desinfectar las calles puedan dañar las patas de los animales, el Ayuntamiento ha consultado al Colegio de Veterinarios que ha confirmado que la sustancia que se usa no causa irritaciones en las extremidades de los animales, aunque ha recomendado que no se les deje beber en los charcos que se acumulan por las lluvias porque, en este caso, sí podrían resultar dañados.