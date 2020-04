Un investigado en Casar por denunciar falsamente que le habían quitado dinero con tarjeta

La Guardia Civil investiga a una persona en Casar de Cáceres por denunciar supuestamente de forma falsa que le habían retirado de forma fraudulenta dinero de una de una tarjeta de crédito suya.



En concreto, la persona en cuestión presentó una denuncia en la que manifestó haber sido estafado a través de su tarjeta de crédito con la supuestamente le habían realizado dos cargos ilícitamente por compras online, aunque finalmente ha resultado ser falsa la denuncia presentada.



Así, el pasado día 18 de diciembre, se recibe en el puesto de la Guardia Civil de Casar de Cáceres denuncia escrita por parte de un vecino de la misma localidad, sobre un supuesto fraude o estafa a través de su tarjeta de crédito, consiguiendo estafarle, según la denuncia presentada, 106,34 euros, realizados en dos cargos.



A partir de estos momentos, la Guardia Civil inicia una investigación con el objeto de esclarecer los hechos, y sobre todo averiguar si pudiera existir algún tipo de organización dedicada a realizar estafas online dentro de nuestro país o de un tercero, y logró averiguar que los dos cargos realizados al denunciante habían sido realizados a través de páginas seguras, en las que el cliente voluntariamente y "sin mediar engaño alguno", había facilitado los datos de su tarjeta de crédito.



Asimismo, se pudo comprobar como el denunciante había entrado en litigio con su entidad financiera, por los mismos hechos, consiguiendo la devolución de parte del dinero, según explica la Guardia Civil en una nota de prensa.



Finalmente, el denunciante, está siendo investigado por una supuesta falta contra la administración de justicia, por la presentación de una denuncia falsa.



CIBERATAQUES



Por otra parte, con motivo del estado de alarma originado por la pandemia del covid-19, la Guardia Civil afirma que se están recibiendo más ciberataques y sobre todo correos falsos (phising), supuestamente de entidades financieras así como de empresas suministradoras de electricidad, los cuales llevan a la confusión a muchos clientes, que finalmente acceden a estos correos y a los enlaces que figuran en los mismos, consiguiendo los ciberdelincuentes sustraerle datos bancarios o de tarjetas de crédito.



Por ello, la Guardia Civil está realizando un "gran esfuerzo" con la investigación de todas aquellas denuncias sobre estafas a través de la red, averiguando incluso aquellas que son falsas y se realizan con el objeto de recuperar el dinero abonado.



Por este motivo, incide en que es "muy importante" estar alerta y tomar precauciones. Así, se recomienda prestar especial atención a los emails que se reciben; evitar abrir documentos y archivos adjuntos sobre el Covid-19 en los correos electrónicos que se reciban; y no descargar aplicaciones no oficiales para descargar el alcance internacional del Covid-19.



Por otro lado, en relación con el teletrabajo que muchas empresas han adoptado para hacer frente a la situación actual, es "muy recomendable" que se adopten medidas para garantizar la seguridad en los dispositivos utilizados durante el trabajo.



Así, se recomienda que los equipos y el software estén correctamente actualizados; implementar doble factor de autenticación a los usuarios que realicen teletrabajo; disponer de un antivirus y firewall activos; y no olvidar cerrar sesión al terminar.