El 112 activa este jueves alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de Cáceres

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado este jueves, 16 de abril, la alerta amarilla por lluvias y tormentas en las comarcas del norte de Cáceres.



Así pues, entre las 06:00 y las 21:00 horas, se prevé que en el norte de la región se puedan llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además, en la franja horaria comprendida entre las 12:00 y las 19:00 horas las precipitaciones en forma de lluvia podrían llegar a los 15 litros por metro cuadrado en una hora, y con probabilidad de tormentas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Así pues, ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



De igual modo, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras -sólo en casos justificados ante la declaración del estado de alarma en todo el país por la pandemia de Covid-19- con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.



Finalmente, en casa, se han de mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. No obstante, en caso de necesidad hay que ponerse en contacto con el 112.