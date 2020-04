La Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres registra 56 fallecidos por Covid-19

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha informado de que la Residencia Asistida de Mayores 'El Cuartillo' de Cáceres ha registrado desde el inicio de la pandemia por Covid-19 un total de 56 fallecidos por esta causa.



Asimismo, en ese centro residencial hay 72 usuarios positivos en coronavirus, según Vergeles, quien ha indicado que estas cifras se deben poner en relación con las 320 plazas con las que cuenta esta instalación.



Además, el consejero ha informado de que, por otra causa, han fallecido cinco usuarios en la Residencia Asistida 'El Cuartillo', además de añadir que se está aislando "con buenas condiciones" a 246 personas dentro del centro.



En esta línea, el consejero ha indicado que en un mes en esa residencia, cuando no ha existido el Covid-19, se ha registraba alrededor de 25 personas fallecidas haciendo una media con los fallecidos en un año



"Por lo tanto, lo que va de esas 25 personas a esas 56 es el exceso de moralidad que ha producido el Covid-19 dentro de la Residencia de 'El Cuartillo'", ha asegurado José María Vergeles a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre la situación de la pandemia provocada por el Covid-19 en Extremadura.



Asimismo, Vergeles ha dado a conocer que todos los pacientes que se han considerado positivos tanto los que han fallecido como los que no en la residencia 'El Cuartillo' tienen la "prueba oro" hecha, es decir la prueba de PCR.



COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS



El vicepresidente segundo de la Junta también ha dicho que el Ejecutivo regional está intensificando "sobremanera" la "excelente labor" de comunicación de los profesionales de los centros residenciales con las familias, aunque se seguirá insistiendo "hasta la saciedad" para que esta comunicación sea "la mayor que pueda ser".



En esta línea, ha informado de que la Diputación de Cáceres ha dado a conocer que ya se disponen de tablet para hacer videollamadas con los residentes, aunque ha indicado que en 'El Cuartillo' estas llamadas son "muy complicadas" porque las personas que allí residen tienen un "deterioro cognitivo importante" o un grado de dependencia que no les permite poder mantener esa comunicación.



"Yo me fío de los excelentes profesionales que tiene la Residencia 'El Cuartillo' y si me fío de los excelentes profesionales que tiene la Residencia 'El Cuartillo' es porque creo que están haciendo lo posible y lo imposible para que las familias tengan una comunicación lo más adecuada posible", ha dicho.



De esta forma, ha pedido el "mayor de los agradecimientos" y "respeto" por cómo están trabajando esas personas dentro de ese centro residencial, a pesar de las bajas que han tenido y todos los profesionales que se han suplido, que superan la veintena.



"Tengo que desechar que esa residencia no tiene toda nuestra intervención puesta encima. Desgraciadamente es una residencia muy especial por el volumen que tiene y por las características que tienen los residentes que allí están", ha aseverado.



CRÍTICAS DEL PP DE EXTREMADURA



Asimismo, y a preguntas por las críticas del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que este miércoles ha pedido al Gobierno de España que intervenga la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, Vergeles ha remarcado que "alguien que ha gobernado debería saber que Estado somos todos".



De esta forma, ha indicado que la estructura sanitaria y sociosanitaria que el Estado tiene en Extremadura es la Consejería de Sanidad y la Junta, y "trabajando intensamente estamos".



"Nosotros no hemos hecho como otras comunidades autónomas, nosotros hemos dado todos los datos desde el principio, no hemos ocultado ni un dato", ha asegurado, además de añadir que estos datos han sido remitidos a la Fiscalía.



"EXCELENTES GERIATRAS" EN EL CUARTILLO



También Vergeles ha valorado que 'El Cuartillo' de Cáceres cuenta con personal sanitario propio que son "excelentes geriatras" pero las personas que allí residen son, desgraciadamente, ha dicho, "de mucha edad", con "muchas enfermedades crónicas" y que están en un "grado de dependencia muy avanzado".



"Que sepan todos los extremeños y todas las extremeñas que esa residencia no es que se encuentre intervenida sanitariamente es que cuenta con personal sanitario entre su dotación habitual, con excelente geriatras, y está coordinada con la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y se le apoyará todo lo que haga falta", ha aseverado.



RESIDENCIAS QUE MÁS PREOCUPAN



Por otra parte, Vergeles ha indicado que las residencias de mayores que "más preocupan" por su situación son la de Coria, el Centro Residencial 'Virgen del Puerto' y 'Los Pinos' Plasencia, la Residencia 'El Romeral' de Talayuela', la Residencia 'Virgen de la Luz' de Arroyo de la Luz, la de Garrovillas de Alconétar y la Residencia 'Cervantes' y 'El Cuartillo' de Cáceres.



Además de la Residencia 'El Péndere' de Santiago de Alcántara, la Residencia 'DomusVi' de Badajoz, junto con la de Valencia de Alcántara, que en estos momentos tiene una intervención "más intensa" por parte de la Consejería de Sanidad.



CASI 300 FALLECIDOS EN RESIDENCIAS DE MAYORES



En su intervención, el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, ha informado de que un total de 64 residencias de la región ha contado con algún usuario positivo en algún momento de toda la pandemia.



Asimismo, en total, en el momento actual existen 474 casos positivos en las residencias de personas mayores y, desgraciadamente, ha dicho Vergeles, han fallecido 297 residentes por COVID-19, lo que supone un porcentaje alto sobre las personas fallecidas.



Este hecho, se debe a que en estos centros es donde se asienta la población más vulnerable a esta infección y ha añadido a que, debido a la edad media de los residentes, a la pluripatologia con la que cuentan, en este periodo han fallecido 164 personas en residencias sin que la causa haya sido el coronavirus.



Además, el consejero ha remarcado que con la intervención sanitaria, en mayor o menor grado, ha dicho, se ha llegado a todas las residencias de mayores de Extremadura.



Por otro lado, y a preguntas de los medios, sobre si la Junta contempla permitir las visitas en las residencias de mayores en los últimos momentos de vida de los usuarios, Vergeles ha indicado que no se contempla esta posibilidad.



También, y sobre la posibilidad de poder trasladar a usuarios de las residencias sanos a domicilios, el consejero ha recalcado que la Junta prefiere "no correr ese riesgo" al menos de momento, ya que se necesitaría desinfectar el domicilio o hacer pruebas de PCR a los habitantes de la casa en cuestión.