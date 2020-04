Sancionadas cinco personas por estar en un bar consumiendo drogas y alcohol en Cañaveral

La Guardia Civil ha propuesto para sanción a cinco personas que estaban en un bar consumiendo drogas y alcohol en Cañaveral (Cáceres) saltándose al mismo tiempo el confinamiento por el estado de alarma por el coronavirus.



Asimismo, ha sido propuesta también para sanción otra persona que llegó al bar alertando de la presencia de los agentes, por no respetar las restricciones del estado de alarma.



En concreto, los hechos han tenido lugar el pasado sábado, día 11, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Torrejoncillo (Cáceres), han identificado y propuesto para sanción a cinco personas que se encontraban en el interior de un bar situado en la localidad de Cañaveral, con la música puesta y consumiendo drogas y bebidas alcohólicas, incumpliendo así las restricciones impuestas por el actual estado de alarma, para contener la propagación del Covid-19.



Además, se ha propuesto para sanción a una sexta persona por acudir al bar alertando de la presencia de los agentes, incumpliendo así las restricciones de movilidad impuestas por la actual situación de crisis sanitaria por el coronavirus, según explica la Guardia Civil en una nota de prensa.



La actuación se produjo cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un bar situado en la localidad cacereña de Cañaveral, se encontraba con la música puesta y con gente en su interior.



Tan pronto se tuvo noticia de este hecho y dada la situación actual de estado de alarma en la que nos encontramos, con las limitaciones de movimientos y de aglomeraciones de personas que han sido impuestas para contener la propagación del Covid-19, la Guardia Civil se desplazó hasta el bar, y se encontró a su llegada la música puesta y a cinco personas en su interior que se hallaban consumiendo bebidas alcohólicas y fumando una sustancia que pudiera ser marihuana.



Ante la pregunta al responsable del establecimiento sobre los motivos de hallarse en el interior, manifestó a los agentes que se encontraban pintando el bar, y no siendo este un motivo justificado para hallarse en él, dadas las restricciones de movilidad y de cercanía entre personas, impuestas por el actual estado de alarma para contener la propagación del Covid-19, se levantaron las correspondientes actas por infracción administrativa, que serán puestas en conocimiento de la autoridad competente para sanción.



Durante la identificación de las personas que se encontraban en el interior del establecimiento, acudió al mismo una sexta persona avisando de la presencia de los agentes, y que fue igualmente identificada y propuesta para sanción al no poder justificar que su desplazamiento se ajustaba a los supuestos legalmente permitidos por el R.D. 463/2020, por el que se establece el estado de alarma.



Finalmente, la Guardia Civil recuerda que este tipo de imprudencias y acciones dolosas generan un riesgo tanto para el que las comete como para el resto de la población, además de suponer una infracción tipificada como "muy grave" dentro de la actual "Ley Orgánica 4/2015, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana", y poder conllevar multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.