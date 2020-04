Ayuntamiento Cáceres destinará recaudación de las sanciones a ayudas para paliar la crisis

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres va a destinar la recaudación de las sanciones que se interpongan durante el estado de alarma a ayudas para paliar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Y es que en un mes, la Policía Local ha interpuesto un total de 680 multas a ciudadanos por no cumplir las restricciones de movilidad y, teniendo en cuenta que la sanción mínima es de 600 euros, se estaría barajando una cantidad superior a los 400.000 euros.



Así pues, el dinero se empleará en ayudar a las familias más desfavorecidas de la ciudad y en líneas de apoyo a autónomos, pymes y diferentes sectores de la ciudad para ayudar a su recuperación económica tras la pandemia.



Aunque no se ha calculado la cantidad exacta de la recaudación, ya que muchas multas pueden ser recurridas y la horquilla de la cantidad varía según la infracción, serían "varios cientos de miles de euros", según ha indicado el alcalde cacereño, Luis Salaya, este martes en una rueda de prensa online.



En las últimas veinticuatro horas, se ha sancionado a 20 cacereños por diferentes incumplimientos del estado de alarma y se ha controlado a unos 150 vehículos en la primera jornada de vuelta a las actividades no esenciales.



PETICIÓN DE CRÉDITO



Aparte de esta vía de ingresos en las arcas municipales para el plan de emergencia que se prepara tras la crisis, el regidor ha anunciado que también se baraja la petición de un crédito bancario, una vez que el nivel de endeudamiento lo permite.



Este préstamo, del que no se ha avanzado la cantidad, se destinaría a fomentar el sector de la construcción para compensar la pérdida de las inversiones previstas en el Presupuesto municipal de 2020, una vez Salaya anunció que también se "sacrificaría" el dinero de las inversiones a favor del fondo del plan de emergencia.



Todo este plan para después de la crisis se empezará a diseñar en la comisión de Economía que se celebrará, de forma telemática, este jueves día 16, a las 13,00 horas. En ella, se pondrán sobre la mesa las propuestas de los grupos de la oposición y se valorarán para incluirlas o no en las medidas del plan.



Salaya ha indicado que "algunas se podrán aplicar, otras no, y otras ya se están llevando a cabo". Además, ha vuelto a apelar al consenso de todos los grupos porque "es momento de estar unidos" pero ha insistido en que el plan "saldrá adelante" porque es necesario tanto desde el punto de vista social como para impulso de la economía local.



MEDIO MILLAR DE INFECTADOS



En cuanto a la situación sanitaria de la ciudad, el alcalde ha anunciado que, según los últimos datos que maneja el Ayuntamiento, hay unas 540 personas infectadas por el Covid-19 en la capital cacereña, por lo que la tasa en relación al número de población "no se acerca a la de Madrid", como algunas voces apunta.



El alcalde ha defendido que la tasa de infectados en Cáceres capital se acerca a localidades como Valdemoros, Coslada o Leganés, que cuentan con una población similar. "La tasa de afectados es parecida a otras capitales de provincia", ha zanjado Salaya, que ha vuelto a aclarar que una cosa es la ciudad y otra el área de Salud, a la que también pertenecen otras muchas localidades. Así, la capital cacereña tiene "la mitad" de casos de Covid-19 que todo el área de Salud.



No obstante, sí ha mostrado su "preocupación" por la media de edad de las personas afectadas ya que hay muchas personas mayores infectadas y se trata de población de riesgo frente al coronavirus. "Me preocupa especialmente la edad de quienes se contagian porque eso hará que perdamos a más gente de la que perderíamos de otras formas, porque hay mucha gente mayor", ha insistido el alcalde.



SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES



Al ser preguntado por la situación de las residencias de ancianos de la ciudad, principalmente de la Asistida 'El Cuartillo', se ha limitado a recordar que la competencia de estos centros asistenciales es del SES y el Sepad y que las decisiones se toman con "criterios médicos". Por su parte, el Ayuntamiento "ha puesto todos los medios que están en su mano" para mejorar la situación como un autobús gratuito para los trabajadores, material de protección o impulsar la desinfección de las instalaciones por parte de los bomberos del Sepei.



"Cada vez que cualquier administración nos ha preguntado dónde se destinan medios de desinfección, nuestra primera respuesta siempre ha sido que a la Residencia Asistida El Cuartillo y la segunda, que al resto de residencias de mayores de la ciudad y a los centros especiales con personas con discapacidad", ha subrayado.



En cuanto a la provisión de mascarillas de protección a los trabajadores que está coordinando la Delegación del Gobierno en ambas provincias, ha recordado que el criterio que se lleva a cabo es poblacional y por el número de usuarios del transporte púlico y no tiene nada que ver con el número de casos en cada provincia.



Salaya ha informado también que ya han terminado las actuaciones de limpieza de los caminos de la Montaña y ha recordado que la Hermandad de Donantes de Sangre va a realizar una nueva colecta este miércoles, día 15, en el Hospital San Pedro de Alcántara, a la que hay que acudir con cita previa.



También ha señalado que están suspendidas todas las bodas civiles que se iban a celebrar en el mes de abril y que se está hablando con los contrayentes de mayo para que aplacen también las celebraciones "por prudencia" ante la situación de crisis.



En cuanto a los huertos de ocio municipales se ha decidido, después de la vuelta al estado de alarma inicial, que se incorporarán dos monitoras que trabajarán de forma separada para el riego y el mantenimiento básico de los huertos, pero no pondrán en marcha nuevas plantaciones ni harán recolección de los productos.



Finalmente, el alcalde ha desmentido un bulo que estaba circulando por las redes sociales sobre que el Ayuntamiento de Cáceres iba a permitir a partir del lunes poder pasear por vías urbanas con grupos de dos personas y medios de protección, lo cual es mentira.



"Son bulos malintencionados que lanza alguien para perjudicar la imagen del Ayuntamiento de Cáceres sobre decisiones que no se han tomado", ha subrayado el alcalde, que concluye ha hecho un llamamiento a los cacereños para confirmen las informaciones, se informen por vías oficiales y por medios de comunicación "serios" y no distribuyan información falsa.