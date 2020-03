TSJEx confirma condena 19 años de prisión para acusada asesinar a su pareja en Madrigalejo

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de 19 años de prisión para la acusada de asesinar a su pareja en junio de 2017 en la localidad cacereña de Madrigalejo.

En concreto, la Sala Civil y Penal del TSJ de Extremadura considera que los hechos probados por el tribunal del jurado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres están debidamente justificados en base a las pruebas practicadas en la vista oral.

Cabe recordar que los hechos por los que esta mujer fue acusada de asesinato, ocurrieron el 17 de junio de 2017 cuando la acusada llevaba cinco años viviendo con su pareja sentimental. Ese día, golpeó a su pareja con un martillo en la cabeza 19 veces hasta que le quitó la vida.

La defensa de la acusada recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial, al considerar que fue un caso de homicidio y no un asesinato, que no se valoraron bien sus trastornos mentales y no tenían relación de pareja, según informa el TSJEx en una nota de prensa.

Así pues, la Sala de lo Civil y Penal indica que en el juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres "se practicaron todas las pruebas periciales médicas y forenses suficientes para valorar su alteración psíquica".

También señala que "no hay duda de que sí se sabe cómo ocurrió el asesinato", y que se ha demostrado que "no es cierta la versión de ella de que se defendió ante un intento de agresión sexual", ya que no había heridas en su cuerpo y la víctima tenía todas las heridas en la cabeza.

Finalmente, la sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, también establece que la víctima era su pareja, tal y como declararon los testigos