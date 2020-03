Cáceres suspende los actos en la vía pública, cierra parques y precinta juegos infantiles

El alcalde asegura que la ciudad no tiene problemas de abastecimiento y pide que no se divulguen bulos



CÁCERES, 13 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de Cáceres ha adoptado otro paquete de medidas que se suman a las anunciadas en la jornada de ayer y que se extienden a la suspensión de celebrar actos en la vía pública, así como el cierre de los parques y jardines como el del Príncipe o El Rodeo, las instalaciones deportivas y el precinto de los conjuntos de juegos infantiles que hay repartidos por toda la ciudad, al menos hasta final de mes.



El precinto de columpios y toboganes, que comenzará este mismo viernes, se hace para evitar lo que ha pasado en otras ciudades con la suspensión de las clases desde el próximo lunes y viendo que estos espacios se han llenado de niños ante la falta de colegio.



"No queremos que pase eso en nuestra ciudad", ha dicho el alcalde Luis Salaya en una rueda de prensa que se ha celebrado a puerta cerrada sin periodistas y se ha retransmitido por streaming, como medida de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.



También se suprimen los mercados y la venta callejera, de manera que este sábado ya no se celebrará el de Aldea Moret, así como también se cancela el del miércoles en Vegas del Mocho y el de los jueves en la entrada del mercado de Ronda del Carmen.



En cuanto al transporte urbano, "ya hace días" que los autobuses urbanos se están desinfectando y limpiando a fondo "con mayor periodicidad", así como los edificios municipales, y también se está aplicando un dispositivo especial en las calles con limpiezas "extras".



También para evitar aglomeraciones en la vía pública el ayuntamiento ha cancelado todas las actividades que estaban previstas realizar al aire libre hasta el 31 de marzo. "No se autoriza ninguna actividad en la vía publica este mes", ha dicho Salaya, que ha aclarado que las que se han solicitado para fechas posteriores, se ha abierto el expediente y se irá estudiando cada caso según vaya evolucionando la crisis sanitaria.



La Junta de Gobierno local ha aprobado también este viernes la limitación de personas en los actos funerarios que tengan lugar en el cementerio municipal con una afluencia máxima de 10 personas a la hora del enterramiento. "Si puede ser que se hagan sin público o con el menor número posible de personas", ha manifestado Salaya que entiende que se trata de una cuestión "especialmente sensible" pero que hay que adoptar esta medida por el bien de todos.



NO HABRÁ ATENCIÓN AL PÚBLICO



Salaya ha anunciado que también se cierra la atención al público en todos los edificios municipales, incluidos los de los barrios, y solo permanecerá abierto el Registro General en el edificio consistorial, aunque se recomienda que solo se asista en caso estrictamente necesario. La administración local seguirá funcionando pero sin atención al público, "salvo que se tenga una cita previa ineludible" y se comunique por parte del funcionario la necesidad de acudir a ella de forma "excepcional".



Se recomienda que los trámites y la resolución de dudas se hagan por teléfono y para ello se reforzará la seguridad en los accesos a los edificios municipales y se controlarán para "frenar la propagación del virus entre trabajadores y usuarios ", ha dicho el regidor, que ha respondido a las preguntas de los medios que se iban realizando a través de whatsapp. "Los trámites que no sean necesarios hacer hoy no los hagan, por favor", ha pedido el regidor.



EL SUMINISTRO ESTÁ GARANTIZADO



Respecto a los supermercados y tiendas de comestibles y artículos de primera necesidad, el alcalde ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque el suministro en la ciudad está garantizado, ya que el sistema de distribución de España "es uno de los mejores de Europa", ha dicho, al tiempo que ha pedido que no se difundan bulos por las redes sociales que puedan atemorizar a la población.



"No va a haber desabastecimiento ni en Cáceres ni en ningún lugar de nuestro país y no lo está habiendo", ha sentenciado Salaya que ha pedido "colaboración" a la ciudadanía porque las fotos de estanterías vacías que se están difundiendo son habituales "cualquier sábado por la tarde sin coronavirus", y se está reponiendo de "forma constante".



Salaya también ha agradecido a los empresarios de locales nocturnos que han anunciado el cierre de sus negocios su "responsabilidad" porque están dispuestos a "asumir pérdidas económicas en pro del bien común para solucionar esta situación lo mejor posible", ha dicho.



Respecto a la petición de ventajas fiscales que algunos empresarios han solicitado, como los de los alojamientos turísticos, ha respondido que ahora no se está en esa fase y que más adelante se estudiará todo el impacto económico que esto va a acarrear y "se intentará ayudar a los empresarios lo máximo posible".



Lo que sí ha anunciado es que en las escuela deportivas municipales no se cobrará la cuota de los próximos dos meses y en el caso de quien la haya pagado ya, se devolverá el dinero.



Al comienzo de su comparecencia telemática, Salaya ha agradecido el "esfuerzo" de los trabajadores municipales por la "enorme dificultad organizativa" que suponen estas medidas, y ha pedido a los cacereños que cumplan con las indicaciones sanitarias y que limiten al máximo su vida social y no acudan a lugares de encuentro masivo.