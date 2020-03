Desmantelado grupo que robaba en tiendas de ropa y perfumerías de Plasencia y Navalmoral

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer, de 44, 35 y 23 años, respectivamente, que formaban parte de un grupo criminal dedicado al hurto de productos en tiendas de ropa y perfumería, que se desplazaban desde la Comunidad de Madrid, y a quienes se les atribuyen robos en Plasencia y Navalmoral de la Mata (Cáceres).



En concreto, se les atribuye la autoría, hasta el momento, de tres delitos de hurto, habiéndose conseguido recuperar numerosos perfumes, ropa y artículos de limpieza valorados en más de 3.000 euros.



Las detenciones han sido practicadas por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Navalmoral de la Mata (Cáceres). En total han recuperado 65 perfumes de distintas marcas, así como ropa de bebé y distintos productos de limpieza, que habían sido sustraídos en varias tiendas de ambas localidades cacereñas.



La investigación comenzó el pasado día 5 de marzo, después de que la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata (Cáceres) tuviera conocimiento, a través de la llamada de un ciudadano, de que varias personas se encontraban cometiendo hurtos en distintos establecimientos comerciales de esta localidad, aportando además una descripción de las mismas.



De manera inmediata se trasladó esta información a las patrullas que se encontraban de servicio, estableciéndose distintos dispositivos tanto en las entradas y salidas de la población como en el interior de la localidad, sobre todo en las zonas donde se concentran un mayor número de establecimientos, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



De esta manera, la rápida actuación de la Guardia Civil permitió identificar, escasos minutos después del aviso, un vehículo a la salida de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en el que viajaban un hombre y una mujer en cuyo maletero transportaban cuatro bolsas con perfumes de distintas marcas, así como una bolsa con ropa nueva de bebé y numerosos productos de limpieza, que no pudieron justificar haber adquirido legalmente por lo que, de manera cautelar, fue todo intervenido por los agentes a la espera de determinar que no se trataba de objetos robados.



De manera paralela a esta actuación, la Guardia Civil identificó en el interior de la localidad a un hombre que coincidía con la descripción física de otra de las personas que estaban siendo buscadas por su supuesta participación en los hurtos, siendo trasladados los tres identificados hasta dependencias de la Guardia Civil para esclarecer los hechos.



Se abrió así una investigación con el objetivo de determinar su implicación en los supuestos hurtos, averiguando que los perfumes intervenidos habían sido sustraídos en dos conocidas perfumerías de las localidades cacereñas de Plasencia y Navalmoral de la Mata, además de que los tres implicados, procedentes de Madrid, se habían desplazado juntos hasta la provincia de Cáceres, con el objetivo de cometer los hechos delictivos.



Asimismo, los agentes averiguaron que uno de los hombres y la mujer habían sido los autores, días antes, de otro hurto cometido en un establecimiento de papelería de Navalmoral de la Mata, delito por el que se detuvo a ambos, además de procederse a la detención de los tres, como supuestos autores de, hasta el momento, otros dos delitos de hurto cometidos en distintos establecimientos de perfumería.



Por tanto, tras poner a los detenidos a disposición de la autoridad judicial, la Guardia Civil continúa con la investigación para averiguar la procedencia del resto del material intervenido, no descartándose así nuevas detenciones.