El Ayuntamiento de Cáceres adopta medidas preventivas entre sus empleados

El Ayuntamiento de Cáceres adoptará "en los próximos días" algunas medidas preventivas entre sus trabajadores ante la infección de coronavirus como la eliminación de fichar de forma táctil, aunque descarta el teletrabajo porque no está preparado para ello.

"No tenemos el mejor ayuntamiento en este momento y no tenemos el mejor momento para el teletrabajo porque estamos implementando la administración electrónica y no es un buen momento para eso, pero si es necesario se hará lo que sea", ha dicho el alcalde, Luis Salaya.

En concreto, el primer edil cacereño ha subrayado que el Gobierno cacereño está "en contacto permanente" con la Consejería de Sanidad para acatar las normas que vayan dictándose, tanto entre los empleados públicos como en la organización de eventos multitudinarios que "se verán afectados", ha dicho.

"Tenemos que estar preparado para tomar medidas pero no necesariamente de forma inmediata salvo en los eventos multitudinarios en los que viene gente de fuera", ha dicho el regidor este martes en declaraciones a los medios tras la presentación de un nuevo patrocinio del atleta Kini Carrasco.

"Entendemos que no hay que generar alarma y que esta situación la vamos a sufrir en el turismo de la ciudad", ha dicho el regidor, que avanza que los hosteleros notarán las consecuencias en una ciudad en la que el sector turístico representa buena parte de la actividad económica.

No obstante, sí ha reconocido que hay que "ser responsables" ante lo que pueda pasar por lo que se está en contacto con las autoridades sanitarias sobre cómo actuar según vaya evolucionando la epidemia en la región, que solo afecta a siete casos y todos ellos se han contagiado fuera de Extremadura.

"En la región y en España está funcionando porque tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo pero aparte de todo, es cierto que los datos de Madrid nos hacen evaluar qué haremos si esto se sigue extendiendo, como parece que va a pasar", ha señalado el regidor.

GRUPO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN

Cabe destacar que para dar a conocer las medidas a tomar, este martes ha habido una reunión con los servicios de prevención de riesgos laborales, "sin olvidar que nos encontramos en un nivel actual de baja probabilidad de exposición respecto al coronavirus", tal y como informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

Así se establece el método tradicional de fichar apuntando las horas de entrada y salida de los trabajadores en papel. Además, se va a dotar de la máxima información preventiva a los trabajadores con vídeos informativos y carteles en los centros de trabajo y a través de los delegados de prevención de riesgos laborales.

Se ha creado un grupo de trabajo para evaluar medidas preventivas en caso de que el riesgo aumente, encabezado por el alcalde, Luis Salaya, el concejal de Recursos Humanos, Andrés Licerán y la concejala de Régimen Interior, María Ángeles Costa.

Formarán parte también los jefes de servicio de las principales áreas del Ayuntamiento como el secretario general, interventor, tesorera, jefe de la Policía Local, etc.

En cuanto a los métodos de limpieza se han reforzado en las zonas comunes, en las salas de reuniones e incluso se realizarán dos limpiezas diarias en aquellos edificios que estén en servicio por la mañana y por la tarde.

Del mismo modo, se han elaborado recomendaciones específicas preventivas para los servicios que más atención al público mantienen, que se dotarán de geles desinfectantes como el Registro General, IMAS, Tesorería, Grupos Municipales, Oficinas de Turismo y los despachos de los grupos políticos.

Se han elaborado además, protocolos específicos para los servicios de limpieza, Ayuda a Domicilio o Policía Local, para saber cómo tratar a los posibles infectados, la gestión de residuos médicos y recomendaciones personales de limpieza, higiene y uso de los equipos de protección.

No obstante, el Consistorio cacereño recuerda que "no existe motivo de alarma" y que estas medidas son básicamente las mismas que para el contagio de una gripe común, como evitar aglomeraciones, lavarse las manos frecuentemente y limpiar las zonas de contacto con alcohol.

Estas medidas afectan tanto al Ayuntamiento de Cáceres como a los Organismos Autónomos (IMAS, IMJ, IMD y Universidad Popular) y al Ayuntamiento de Valdesalor y ya se han dado a conocer al resto de grupos políticos y a los sindicatos en la Mesa General de Negociación, concluye el Consistorio.