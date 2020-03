La Junta denunciará el robo de más de 1.000 mascarillas en Complejo Hospitalario Cáceres

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha informado de que la Junta denunciará judicialmente el robo de más de 1.000 mascarillas en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.



Esta denuncia será presentada la semana próxima y, como ha indicado el consejero, se está investigando qué es lo que ha pasado para también hacer uso la vía disciplinaria por hacer un "flaco favor" a la salud pública y a la prevención.



"Que sepa quien lo ha hecho que lo que le ha hecho es un flaco favor a la salud pública y a la prevención en este país, y, por lo tanto, se puede considerar un problema importante en el ámbito de la salud pública, porque ha privado a profesionales y a personas que pudieran coger la infección de poder prevenir que lo transmitan a otras personas", ha aseverado a preguntas de los medios sobre este hecho.



Asimismo, Vergeles ha explicado que, aunque en otros hospitales de la región se habían producido alguna que otra desaparición de mascarillas tras los primeros casos de coronavirus, las mismas no habían sido en la cuantía registrada en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.



En esta línea, José María Vergeles ha recordado que las mascarillas sustraídas "no sirven en personas sanas" sino en personas contagiadas para no transmitir la infección, así como a otros colectivos como pacientes alérgicos, oncológicos o inmunodeprimidos.



SITUACIÓN EN EXTREMADURA



Por otra parte ha informado Vergeles de que no se ha producido ninguna novedad en la situación en Extremadura de los infectados y ha confiado en que "ojalá sigamos así", contando con seis personas con coronavirus que están en aislamiento domiciliario y en los que la trazabilidad es positiva.



"Esta situación no se está dando desafortunadamente en todo el país y por lo tanto esta es una medida en la que nos tenemos que empeñar todos en hacer esa contención del virus", ha dicho.



En esa labor de contención es muy importante, ha destacado el consejero, las medidas de higiene, y realizar lavados de mano frecuentes o no compartir menaje.



Finalmente, el consejero ha dado a conocer que, tras el acto en el que ha intervenido en Mérida, mantendrá un encuentro para trasladar una serie de instrucciones en materia de higiene ante el coronavirus y para que se esté preparado en los centros de personas que son más vulnerables, como los centros de mayores, centros de día o de personas dependientes.



Estas instrucciones serán de forma transitoria hasta que el Ministerio de Sanidad dé los protocolos totalmente definidos y se van a basar, ha dicho, fundamentalmente en la higiene, además de dar prioridad a la realización de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar el virus en aquellas personas que tienen más factores de riesgo.



Así, en los centros de día, el SES recomienda extremar las medidas de higiene y aquellas personas que tengan síntomas de catarro que se abstengan de ir durante algún tiempo, mientras que en las residencias se extremará igualmente la higiene, se pedirá la reserva de algunas habitaciones por si fuera necesario hacer aislamiento y que cuando haya alguna sospecha de infección y se tenga que hacer la prueba la misma se priorizará por encima del resto para intentar disponer del resultado en tres horas.



Finalmente, y preguntado por la próxima celebración de la Feria del Mayor en Badajoz, Vergeles ha dicho que en estos momento no hay "ningún motivo para suspenderla", ya que las personas mayores tienen la misma posibilidad de contagiarse por el coronavirus que cualquier otra, aunque sí ha reconocido que, una vez contagiados, las personas mayores pueda tener más factores de riesgos.



En esta línea, el consejero ha explicado que Cruz Roja se hará cargo de la seguridad sanitaria en este evento, entidad que tiene todas las indicaciones para que si se detecta alguna persona que tenga criterios de casos en investigación se puedan poner en contacto con el 112 y proceder a la toma de la muestra.



"No hay que caer en el alarmismo, hay que caer en la preocupación que tenemos las autoridades sanitarias", ha aseverado.