Teófilo Amores no aclara si entregará su acta de concejal de Cáceres

Ep

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, no ha aclarado si va a entregar su acta de concejal cuando se aprueben los Presupuestos municipales para 2020, que este viernes han sido aprobados de forma inicial y se someten ahora a un periodo de alegaciones hasta su visto bueno definitivo.

Tras un problema con un tuit en sus redes sociales sobre el presidente del Gobierno que está siendo investigado por la Fiscalía, Amores manifestó que estaba cansado de la vida política y dejó entrever que abandonaría el ayuntamiento cuando se aprobaran los presupuestos municipales, ya que su voto era imprescindible para que el gobierno del socialista Luis Salaya consiguiera sacar adelante las cuentas junto a los concejales de Unidas Podemos.

Este viernes, tras la aprobación inicial de las cuentas con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Teófilo Amores, éste ha recordado que los presupuestos todavía no han entrado en vigor porque tienen que volver al Pleno para su aprobación definitiva, por lo que su voto sigue siendo necesario todavía.

"No tengo ninguna decisión tomada y la tomaré en su momento. Puede ser cualquiera, la decisión sigue en el aire", ha dicho Amores en declaraciones a los medios, al término del Pleno extraordinario de este viernes. "Hasta ahora, los concejales que hay son los que estamos aquí", ha sentenciado.

A la pregunta de por qué no ha intervenido en el debate de presupuestos, en el que Amores se ha limitado a votar, ha dicho que "ya estaba todo dicho", en alusión a que el debate y las posturas de cada grupo se conoce desde hace semanas.

"Yo he estado esperando tres o cuatro meses a que el PP presentara una alternativa a los presupuestos que no ha presentado y a que Ciudadanos hiciera una propuesta razonable pero de las doce medidas que ha hecho, tres eran imposibles de asumir", ha subrayado el edil. "Está dando una imagen de que quiere un pacto cuando en realidad no lo quiere y ese no es el camino", ha resaltado.

Amores ha indicado, además, que en la sesión de hoy, en la que han faltado dos concejales (Antonio Ibarra de Cs y Carla Ramos del PP), su voto era "irrelevante" porque hubiera bastado con los votos de PSOE y Unidas Podemos que alcanzan 12, frente a los de la oposición que sumaban 10 con las dos ausencias.

Según el concejal, "el PP hace una voto ideológico y vota los intereses de su partido que es ponérselo difícil al PSOE, y mi interés primero es la ciudad, no mi partido ni mi ideología, sino mi ciudad".