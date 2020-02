500 personas se concentran en Cáceres en defensa de una sanidad de calidad

Ep

Unas 500 personas, entre ellas muchos profesionales sanitarios, se han concentrado este viernes en Cáceres en defensa de una sanidad de calidad ante las "carencias", "deficiencias" y el "cierre" de algunos servicios en los servicios hospitalarios de la provincia y la capital cacereña.



La protesta, convocada por varias agrupaciones vecinales y plataformas ciudadanas de Cáceres y localidades de la provincia, ha tenido lugar este mediodía frente al edificio de la Gerencia del SES en la capital cacereña, donde los manifestantes han coreado consignas como 'Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende".



Pancartas en las que se podía leer 'Presidente Vara no nos dejes morir', 'Hoy por ti y mañana por mi. Con nuestra salud no se juega' o 'Juntos podemos' han presidido la protesta, en la que se ha leído un manifiesto en el que se ha pedido a las administraciones que "adopten las medidas necesarias para poner fin a la cascada de deficiencias que viven los usuarios cacereños" en comparación con los de Badajoz.



"Basta con aplicar las mismas inversiones y la misma asistencia, proporcionales en población, que en nuestra ciudad hermana de Badajoz. En Cáceres, las carencias de recursos personales y materiales, y la desorganización en la atención, se perciben como un problema de primer orden por la ciudadanía", recoge el comunicado que ha sido leído por la periodista Lola Luceño.



En el texto se advierte de que los ciudadanos "no quieren" que la sanidad se convierta en un "arma electoral". "Nuestra sanidad no es rehén de ningún partido. Por eso los vecinos pedimos el apoyo y la sensibilización de todas las administraciones cacereñas y extremeñas sin color político, sin intereses partidistas porque todos somos usuarios y todos queremos que nuestros hospitales funcionen", apunta el manifiesto.



Entre las reivindicaciones que se han pedido están que no se lleven los servicios sanitarios a otros hospitales, como ha ocurrido con el de cirugía vascular; que se busquen soluciones para paliar la falta de personal; que no se privaticen servicios; que se contraten anestesistas, o que se dote de presupuesto suficiente al proyecto de construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres.



ACABAR CON LOS RECORTES



También se pide que se ponga fin a los "recortes drásticos" en materiales sanitarios; que se reconsidere la ubicación del Materno Infantil porque "incumple la normativa sanitaria y de seguridad del Ministerio de Sanidad"; que los servicios de ambulancias sean más eficaces y que Cáceres cuenta con un transporte público "más eficiente" al nuevo hospital.



"Es necesario reducir las listas de espera ya que, actualmente, unos 6.056 pacientes aguardan una intervención quirúrgica en el Área de Salud de Cáceres, "casi la misma cantidad que las áreas de Mérida y Badajoz juntas", según los propios datos del Servicio Extremeño de Salud (SES).



En relación a Plasencia, también se han denunciado el "grave" déficit de facultativos en el Hospital Virgen del Puerto, en distintas especialidades como traumatólogos o anestesistas. Mientras, en la zona de Navalmoral de la Mata es necesario reforzar consultas de algunas especialidades y poner en marcha la UCI del Hospital Campo Arañuelo.



Los convocantes recuerdan también que el municipio de Talayuela no tiene una ambulancia de soporte vital básico las 24 horas ni farmacia de guardia permanente.



"Es de justicia que se escuche la voz de los cacereños. Estamos muy preocupados. Necesitamos que la administración sanitaria dependiente de la Junta de Extremadura tome en consideración estas demandas y busque soluciones al más básico de nuestros derechos: la salud", concluye el manifiesto.



APOYO DE OTRAS PLATAFORMAS



La concentración de Cáceres ha sido convocada por la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Cáceres, de Plasencia y de Talayuela, así como la plataforma 'Cáceres se mueve' y la asociación 'Deficiencia de SES', pero también ha acudido a la protesta la plataforma del Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva.



Su portavoz, África Gallardo, ha incidido en que el "objetivo" es el mismo para todos que es tener "una sanidad digna y de calidad". "Ahorma mismo no la tenemos y queremos que se solucione de una forma definitiva con más personal y más recursos materiales", ha dicho en declaraciones a los medios.



Por su parte, el presidente de la Agrupación Vecinal de Cáceres Alberto Iglesias, ha recalcado que es "mucho tiempo ya" el que se lleva "peleando" por la sanidad, pero lo que ha colmado el vaso ha sido el cierre del servicio de cirugía vascular. "Tenemos que pelear por nuestros vecinos", ha subrayado Iglesias que cree que se desmantelan servicios que después no se recuperan.



El presidente de la asociación 'Deficiencias SES Cáceres', Raúl Gallego, ha incidido en el "malestar ciudadano" que se vive con la deficiencia en la asistencia sanitaria y el cierre de servicios sanitarios, lo que conlleva a traslados de pacientes a otros hospitales. "Estamos viendo una gran diferenciación por parte de Vergeles y Vara entre la provincia de Cáceres y Badajoz", ha concluido Gallego.



A la protesta frente al SES han asistido concejales y diputados del PP, Ciudadanos y Vox que han acompañado a los vecinos en la concentración.