El presupuesto de la UP de Cáceres asciende a 1,45 millones, el 78% para gastos personal

Ep

El consejo rector de la Universidad Popular (UP) del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado, con los votos a favor de PSOE y Unidas Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos, el presupuesto de este organismo autónomo.

Del total de la cantidad, más de 1,14 millones de euros van a parar al capítulo de gastos de personal, que se lleva el 78,57% del presupuesto y que ya contempla el incremento del 2% del salario de los funcionarios. No obstante, para este año 2020 también se incrementa el capítulo de inversiones ya que habrá reposición de maquinaria de carpintería y equipos informáticos para la realización de los diferentes talleres y actividades que imparte la UP.

La concejala de la UP, María José Pulido, ha explicado que el presupuesto se gestionará con los fines propios de promoción de la participación social mediante varios programas como el Aula de la Tercera Edad, el convenio con Instituciones Penitenciarias, programas de fomento del empleo, servicios complementarios de educación, promoción cultural, ocupación del tiempo libre, desarrollo, gestión del conocimiento, secretaría general y otras actuaciones sectoriales.

Pulido ha recordado que los ingresos de la UP provienen de tasas por prestación por servicios públicos de carácter social, 50.000 euros, y de transferencias que el Ayuntamiento de Cáceres realiza a la UP para el normal funcionamiento, con un importe de 1.350.115 euros, así como la transferencia de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), y para la ejecución de los proyectos encomendados a la UP, 60.000 euros.

"En orden a una planificación más rigurosa, se ha decidido no presupuestar ni reconocer en el presupuesto 2020 ingresos de subvenciones externas hasta que no estén reconocidas en firme", ha apuntado la concejala.

En cuanto a los gastos de bienes corrientes y servicios, que suponen un 15,34% del presupuesto, la UP desarrollará "actuaciones tendentes a la mejora de la calidad de vida de las personas", ha incidido Pulido, a través de los mencionados programas propios y proyecta acciones en colaboración con otras administraciones, como la Junta de Extremadura, el Gobierno de España o la Unión Europea.

Para esta anualidad ha habido un incremento global de 146,66% en el gasto en bienes y servicios, con un importe de 22.900 euros que se destinarán a la ejecución de programas de alfabetización, de competencias ciudadanas respecto al medio ambiente y dinamización del tejido económico.

Según ha resaltado Pulido, la Universidad Popular ha presentado "unos presupuestos equilibrados, ajustados a la disponibilidad presupuestaria del ayuntamiento, rigurosos y realistas en la estimación de ingresos y gastos pero suficientes para desarrollar durante 2020 actuaciones necesarias para Cáceres".