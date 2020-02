Asaja Extremadura anuncia cortes en principales carreteras de la provincia de Cáceres

Ep

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha anunciado que, a finales del mes de febrero, van a provocar cortes simultáneos en las principales carreteras de la provincia en protesta por la situación de los agricultores y ganaderos, y para sensibilizar a la ciudadanía acerca de los bajos precios que perciben los productores del campo.



La protesta también se llevará a cabo en la provincia de Badajoz a través de Apag Extremadura Asaja, para lo que ambas organizaciones solicitarán los preceptivos permisos a la Delegación del Gobierno. "Esperemos que no se coarte la libertad de los manifestantes siempre compaginándola con determinadas medidas que tendrán que imponernos, lógicamente, como el paso de emergencias", ha dicho García Blanco.



Así, en rueda de prensa ha anunciado que las protestas previstas se llevarán a cabo en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, en el Puerto de Miravete y entre Trujillo y Miajadas. En la A-66, el corte está previsto en la zona de Hervás, en Plasencia y a su paso por Cáceres.



También se producirán cortes en la N-521, en la frontera portuguesa con Valencia de Alcántara; en la N-523 a la salida de Cáceres hacia Badajoz, y en la Ex-A1 entre Coria y Plasencia.



En la provincia de Badajoz, se van a cortar todas las carreteras nacionales, entre ellas la N-430 (Badajoz-Ciudad Real), la N-432 (Badajoz-Córdoba); la N-435 en Fregenal de la Sierra, así como la Ex-104 que une Cabeza del Buey con Córdoba, y la autovía A-5 en Badajoz antes de entrar en Portugal.



En total se producirán en la región 19 protestas de forma simultánea en un día y a unas horas que todavía no se han determinado, ya que se esta fecha concreta se decidirá el próximo lunes, día 10. "Extremadura se colapsa", ha dicho el presidente de la organización agraria que ha añadido que ese día "aquí no podrá entrar nadie más que los servicios sanitarios y de emergencias".



"Pedimos disculpas de antemano a toda la población y se hará saber con antelación para que se evite intentar acercarse a Extremadura ese día", ha dicho García Blanco que espera que el resto de organizaciones agrarias, como UPA o COAG, con las que se está en negociaciones, se sumen a esta protesta del sector agrario que reclama "recibir un precio justo por sus productos" con el fin de garantizar la rentabilidad de sus explotaciones agrícolas y ganaderas.



LAZOS VERDES EN LOS AYUNTAMIENTOS



Además, para visibilizar la protesta del campo se ha iniciado una campaña representada por un gran lazo verde que Asaja Extremadura quiere que cuelgue de los balcones de los ayuntamientos de la región "en solidaridad con los agricultores".



De momento, un centenar de municipios han mostrado su disposición a lucir en sus fachadas un gran lazo verde, y la organización enviará correos electrónicos a todas las localidades para que se sumen a esta iniciativa.



"Nos da igual el signo político, solo queremos la voluntad y la fuerza del pueblo extremeño para que, en solidaridad con los agricultores y ganaderos, pongan el lazo en sus ayuntamientos y sigamos reivindicando los precios justos para nuestro campo", ha explicado el líder de Asaja Extremadura.



También se realizará una campaña de información al consumidor sobre lo que cuestan los productos y lo que se le paga al agricultor y se repartirán lazos verdes en varias localidades y en lugares emblemáticos como el céntrico Paseo de Cánovas en Cáceres.



Como ejemplo, García Blanco ha señalado que por un kilo de tomates recibe el agricultor 7,2 céntimos de euro (unas 12 pesetas) mientras que se vende por 1,60 euros. En cuanto al aceite de oliva virgen extra el agricultor percibe 1,65 euros el litro, cuando en el supermercado está a 3,50, y el kilo de carne de vacuno se paga al agricultor a 5,3 euros mientras que el consumidor desembolsa 14 euros en la tienda.



Así, ha indicado que los precios que reciben los agricultores son del siglo XIX mientras que los costes son del siglo XXI, pero la "culpa" de la situación "no la tienen los supermercados", sino los costes salariales y las tarifas energéticas, según García Blanco, por lo que pide al Gobierno que regule estas situaciones.