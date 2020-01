Gobierno Ayuntamiento de Cáceres resta importancia al retraso de los presupuestos de 2020

Ep

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha explicado que "no entendemos una máxima gravedad en el retraso porque lo importante es que tengamos unos buenos presupuestos en la ciudad", ha defendido Licerán, que ha recordado que la tramitación se ha demorado por las negociaciones que el gobierno del PSOE, que está en minoría, ha llevado a cabo con otros grupos políticos, de cara a conseguir apoyos para sacar adelante las cuentas.



Licerán ha anunciado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que se harán públicas las convocatorias de los consejos rectores de los organismos autónomos y las comisiones informativas, para que el proceso "sea lo más transparente posible" y "nadie haga demagogia sobre si se tarda más o menos".



"Ya se ha iniciado el trámite y estamos cerrando el calendario para celebrar todas las reuniones de consejos rectores y comisiones que desembocarán en el Pleno, y cuando se tenga la fecha exacta con los plazos legales se hará público para que no haya debate al respecto", ha recalcado.



En cuanto a las cantidades asignadas al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), Licerán ha vuelto a reiterar que la partida se incrementará en 90.000 euros respecto al presupuesto de 2018, que es el que está actualmente en vigor.



"Cuando alguien quiere solo poner palos en las ruedas cuenta las cosas como quiere", ha dicho en alusión al portavoz del PP, Rafael Mateos, al que ha acusado de "mentir" sobre el borrador de presupuestos, ya que la asignación del IMÁS no se disminuye en 100.000 euros como dijo el portavoz 'popular'.



Respecto a la Ribera del Marco, Licerán también ha destacado el proyecto de Laboratorio de Circularidad Agroalimentaria (LACA) que se desarrollará a través del Edusi para poner en valor los huertos sociales y potenciar los productos agrícolas y que incluye una inversión para la próxima anualidad de unos 200.000 euros.