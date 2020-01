Diputación aprueba 822.553 euros para mejorar infraestructuras eléctricas en 16 municipios

Ep.

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves una inversión de 822.553 euros que llegarán a 16 municipios en el marco del Plan de Inversiones de Infraestructuras Eléctricas Municipales (PIEM, 2019-2010) firmado entre la institución provincial y la Junta de Extremadura.

En concreto, la Diputación aportará 411.276 euros, la Junta de Extremadura, 329.021, y los ayuntamientos un total de 82.255 euros.



El PIEM incluye un total de 29 localidades de la provincia de Cáceres y se llevan a Pleno 16 de estos municipios que son los que han encomendado sus respectivas obras a la Diputación Provincial. Se trata de los municipios de Acehuche, Alcuéscar, Cedillo, La Cumbre, Gargüera, Guadalupe, Madrigal de la Vera, Miajadas, Montánchez, Pinofranqueado, San Martín de Trevejo, Santibañez el Alto, El Torno, Valencia de Alcántara, Zarza de Granadilla y Zarza de Montánchez.



El resto de los municipios beneficiarios del Plan PIEM son Villa del Rey, Casar de Cáceres, Casas de Don Gómez, Navezuelas, Valdefuentes, Carcaboso, Mata de Alcántara, Tiétar, Baños de Montemayor, Jarandilla de la Vera, Santa Ana, Navas del Madroño y Plasenzuela. El total de la inversión asciende a 1.625.000 euros.



En materia de Personal, el pleno ha aprobado una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Se trata de la Jefatura del Servicio de Desarrollo Sostenible que modifica sus requisitos de desempeño, en cuanto a su escala, abierto a Administración general, Especial y Habilitación Nacional; Jefatura de Sección de Igualdad, que modifica sus requisitos en cuanto a su titulación académica, abierto a titulaciones superior, media o grado, así como la forma de provisión a través de concurso específico de méritos en convocatoria abierta.



También se incluye en este punto la Jefatura de Sección de Cultura, que se modifica en cuanto al Subgrupo y que pasa a estar abierto a A1 y A2, así como a titulaciones exigidas para su acceso, que se abre a las de superior, medio y grado. Y finalmente se incluye el puesto de Técnico de Medio Ambiente que abre su titulación académica a Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería o Ingeniería Técnica de las especialidades de Industrial, Agrónomo, Obras Públicas, Forestal, Ciencias Ambientales o titulación equivalente.



La vicepresidenta tercera y diputada de Personal, Isabel Ruiz, ha señalado en su intervención que la RPT "es un documento activo y vivo que necesita de modificaciones puntuales para adaptarse a las necesidades y siempre con el fin de optimizar los recursos humanos de los que dispone la Diputación para conseguir una gestión más eficiente".



GUÍA DE FISCALIZACIÓN 2020



El Pleno ha dado también el visto bueno a un catálogo de los tipos de gastos y obligaciones sometidos a fiscalización e intervención limitada previa y que se concreta en el documento denominado 'Guía de Fiscalización 2020'. Con esta guía, y teniendo en cuenta el elevado número de operaciones que se generan en la institución, se pretende racionalizar al máximo los procedimientos administrativos para hacer compatibles la celeridad en la gestión con el control de la actividad económico financiera.



También se han aprobado la prórroga del convenio de delegación con la Asamblea de Extremadura para la gestión recaudatoria de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el convenio con la Dirección General del Catastro de colaboración en materia catastral.



Asimismo se ha ratificado el convenio de delegación de gestión tributaria y recaudatoria con el Ayuntamiento de Herguijuela y el convenio de colaboración para la prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre el tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial con los ayuntamientos de Miajadas y Valdefuentes.



En el Pleno se ha dado cuenta de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación a la regulación del régimen de personal directivo de la Diputación de Cáceres recogido en su Reglamento Orgánico. Una sentencia que, como ya se ha señalado en comparecencias anteriores, no afecta a la estructura organizativa de la Diputación provincial ni a su personal directivo.



MOCIONES DE LOS GRUPOS



El Grupo Ciudadanos ha presentado una moción para la potenciación y explotación del sector turístico, deportivo y para familias y que, a petición del Grupo Socialista, se ha quedado sobre la mesa en espera de cotejar dicha moción con el Plan Estratégico de Marketing Turístico que ha elaborado la Diputación de Cáceres con los representantes de los territorios.



Este plan fue presentado en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y se trata, según ha apuntado el portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, "de un extenso y ambicioso plan que pueda abarcar las pretensiones de la moción".



También el PP ha presentado una moción para la elaboración de planes de accesibilidad universal en los municipios de la provincia de Cáceres. Moción que no ha sido aprobada -como ha explicado el portavoz del gobierno provincial- "porque ya existen planes de accesibilidad que están recogidos en todas y cada una de las áreas".



"Se trata de planes transversales en los que se vienen trabajando desde hace muchos años", ha dicho el portavoz que ha recordado algunos como los planes de accesibilidad que se han desarrollado en 20 municipios de la provincia, las convocatorias para conseguir la accesibilidad universal en la provincia con una inversión de 1 millón de euros o el Plan Integra con 1,5 millones de euros.



También se ha instalado un bucle magnético en dependencias provinciales, se cuenta con intérprete de lengua de signos en los actos de la diputación, se ha elaborado una WEB más accesible, guías de fácil lectura, la adquisición de ambulancias adaptadas en la comarca de Villuercas, Ibores, Jara, adaptación de piscinas a través de los programas Edusi, o la mejora de accesibilidad a piscinas naturales del norte de la provincia, entre otras medidas.



Los 'populares' también han presentado una moción de urgencia en defensa de los agricultores extremeños y en la que pedían la dimisión de la delegada del Gobierno en Extremadura por la actuación policial en las manifestaciones que tuvieron lugar ayer a las puertas de la feria Agroexpo en Feval, Don Benito.



La urgencia de la moción ha sido rechazada por la mayoría del PSOE por lo que no ha llegado a debatirse, lo que ha provocado el enfado del diputado 'popular' Sergio Rey que ha abandonado el pleno después de dejarle al portavoz del Gobierno una de las pegatinas que lucían los diputados del PP, y en la que se podía leer 'Apoyo al campo. Por un sector digno'.