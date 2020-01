El barrio de San Blas de Cáceres vive este fin de semana su romería

Ep.



El barrio de San Blas de Cáceres se prepara para vivir este fin de semana su tradicional romería en las inmediaciones de la ermita, donde se venderán unas 6.000 roscas de anís y alrededor de 5.000 cordones del santo para proteger la garganta. Este año, los festejos se extienden por tres días con la romería el sábado, deporte y una paella popular el domingo y la misa y la procesión el lunes día 3.



El grueso del programa se llevará a cabo el sábado 1 de febrero con talleres infantiles, un mercado de artesanía, actuaciones musicales del grupo de folclore El Pelujáncanu, bailes regionales con El Redoble, sorteo de regalos para los que vayan ataviados con el traje regional, y la degustación de prueba y ponce casero, a partir de las 13,30 horas, que este año costará un euro.



Así lo ha señalado en la presentación de la romería, el presidente de la Asociación de Vecinos de San Blas, José Luis Gibello, quien ha recordado que esta degustación que prepara cada año la asociación era gratuita pero este año se ha decidido poner un precio simbólico con el objetivo de recaudar fondos para las familias necesitadas de la barriada.



Además las roscas de anís se venden al precio de un euro, y los cordones del santo costarán 0,80 euros, aunque este dinero irá a parar a la ermita para contribuir a su mantenimiento, según ha explicado el párroco, Antonio Pariente, que ha explicado que se podrán adquirir durante las tres jornadas festivas.



La costumbre de adquirir las tradicionales roscas de anís se remonta al siglo XVII cuando un devoto del santo regaló a la cofradía unas fanegas de harina para hacer las roscas y que se repartieran entre los asistentes. Desde entonces no han faltado a la cita más que una vez, en 1951, que no pudieron degustarse por la escasez de harina en la ciudad.



Durante todo el fin de semana la ermita permanecerá abierta desde primera hora de la mañana para favorecer la visita pero las celebraciones comienzarán el viernes, con la visita a la ermita de los escolares de los colegios Diocesano y Extremadura.



El domingo, día 2, está prevista una pachanga de fútbol entre los veteranos de la AD Arapiles, en el campo del colegio Diocesano y, a partir de las 13,30 horas, se celebrará una gran paella popular en el bar Varadero.



La eucaristía se celebrará el lunes, día 3, a las 17,00 horas a la que seguirá la procesión de la imagen de San Blas por el barrio, según ha explicado en la presentación Pariente, quien ha animado a todos los cacereños a asistir a la romería del sábado ataviados con el traje típico de la ciudad para mantener esta tradición.



El concejal de Participación Ciudadana, David Santos, que también ha participado en la presentación junto a la concejala de Cultura, Fernanda Valdés, ha invitado a los cacereños a asistir a esta tradicional romería y que lo hagan en transporte público o a pie, ya que la gran afluencia de público puede provocar problemas de aparcamiento.



Santos ha recordado que el barrio se encuentra a cinco minutos andando de la Plaza Mayor por lo que se puede ir perfectamente andando o utilizar las líneas 2, 3 y 8 del servivio de autobuses urbanos.



Por su parte, la concejala de Cultura ha recordado que el ayuntamiento colabora con el barrio en el adecentamiento de la zona y que aporta 4.500 euros de ayuda económica para la organización de esta tradicional fiesta que congrega cada año a ciento de cacereños.



ERMITA SAN VITO



Respecto al proyecto de recuperación de la ermita de San Vito, construida en el siglo XV y que se encuentra a unos 250 metros de la de San Blas en un estado de completa ruina, Pariente ha incidido en que la idea es impulsar su recuperación, no para destinarla al culto religioso sino como un espacio patrimonial.



De momento, este martes se ha presentado el proyecto de recuperación al concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, para que conozca la idea de la restauración de este monumento que necesitaría una inversión de unos 120.000 euros.



Ahora toca buscar las fuentes de financiación, según ha explicado Pariente, para poder llevar a cabo las obras de recuperación. A este respecto, el concejal de Participación Ciudadana ha mostrado la "buena disposición" del equipo de gobierno a colaborar en esta actuación.



En la reunión con el concejal se sentarán las bases de actuación en las que hay que seguir trabajando entre la parroquia y el ayuntamiento para intentar recuperar este monumento.