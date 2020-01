Gobierno de Cáceres insiste en que no se modificará el PGM para permitir la mina de litio

Ep

El portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha vuelto a insistir este viernes en que no se modificará el Plan General Municipal (PGM) para pemitir la actividad extractora de litio en la zona de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca.

El portavoz ha matizado que "no hemos recibido ninguna presión ni del Gobierno central ni del autonómico, para modificar el plan, y no hay ninguna otra empresa, aparte de Infinity Lithium, que se haya dirigido al ayuntamiento cacereño para intentar tramitar la modificacion del Plan General Municipal".

Además, ha reiterado que el actual Ejecutivo de Luis Salaya "está comprometido en que no haya este tipo de mina de litio en Valdeflores".

El portavoz recalca que "no se nos pasa por la cabeza", insistiendo en que "no entra en los planes del equipo de Gobierno modificar el PGM para autorizar la actividad extractiva en Valdeflores y no lo vamos a hacer".

Y, ha concluido que, "mientras gobernemos en esta ciudad no va a haber mina de litio en Valdelores".