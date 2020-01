Cs ve "buena predisposición" en Gobierno Cáceres para la negociación de los presupuestos

Ep



El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres ve "buena predisposición" en el Gobierno local para la negociación de los Presupuestos de 2020 de cara a llegar a "cierto consenso" para que la formación naranja apoye las cuentas del PSOE, aunque, de momento, "no hay ningún acuerdo cerrado".



La portavoz de la formación naranja, Raquel Preciados, ha confirmado que se han mantenido dos reuniones (una con el alcalde Luis Salaya y otra con el portavoz Andrés Licerán) para negociar los puntos del programa municipal de Cs, y analizar cómo estos proyectos podrían tener cabida en las cuentas diseñadas por el PSOE.



"A nosotros nos interesan determinados aspectos del modelo de ciudad de Ciudadanos y hemos estudiado cómo podrían encajar en las propuestas marco que ya tenía preestablecidas el Gobierno y hemos tenido, en algunas cuestiones, cierto consenso y en otras desacuerdos, porque chocamos con el modelo de ciudad que nosotros queremos", ha explicado Preciados este lunes en rueda de prensa a pregunta de los medios sobre este asunto.



Algunos de esos proyectos que Cs quiere incluir en los Presupuestos municipales son la Ciudad de los Niños, el plan de rehabilitación de fachadas y locales del centro que "no acaba de ponerse en marcha", ha recordado la portavoz, y otras cuestiones relacionadas con el fomento y la atención al deporte y la cultura que "están muy desatendidos", entre otras.



Así, el punto en el que se encuentra la negociación es de "trabajo conjunto" pero "sin ningún tipo de acuerdo cerrado" porque hay determinadas medidas "muy cruciales" que "hay que concretar" por lo que existe una "predisposición positiva" para apoyar el presupuesto pero "sin ningún tipo de compromiso, de momento", ha dicho Preciados.



La portavoz ha insistido en que "en este momento" es "muy precipitado especificar una postura" porque se está en negociación, pero ha insistido en que "el terreno de diálogo está siendo muy positivo y muy constructivo". "Está habiendo una predisposición del Gobierno al diálogo y al trabajo en común, y en ese sentido estamos satisfechos", ha subrayado Preciados que no ha aclarado si la postura de Cs sería la de la abstención o el voto a favor.



"Nosotros estamos atendiendo a las peticiones de los ciudadanos y tratamos de hacer una política muy útil, de calle, viendo las necesidades que hay y poniéndolas de manifiesto para darles visibilidad a las cosas", ha concluido.