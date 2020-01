Canal Isabel II pide al Ayuntamiento Cáceres convocar la mesa de seguimiento del contrato

Ep.

La empresa concesionaria del servicio del agua en Cáceres, Canal de Isabel II, ha presentado una solicitud al ayuntamiento para que se convoque la mesa técnica de seguimiento del contrato en la que, previsiblemente, la mercantil planteará la reclamación de 3,5 millones de euros al consistorio por la revisión de las tarifas.

El portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha explicado que la reclamación de Canal de Isabel II de esa cantidad corresponde al contrato de 2011, cuando la empresa se encargaba también del mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.

Entonces, se rechazó la liquidación porque el criterio técnico del ayuntamiento no estaba de acuerdo con esa reclamación pero "no han vuelto a incidir" sobre este asunto, pero cuando se convoque la mesa técnica es posible que vuelvan a retomar el tema, ha reconocido el portavoz municipal.

Licerán ha resaltado que cuando se sienten a hablar, el criterio del ayuntamiento se basará en los informes municipales, ya que la posible petición de restauración del equilibrio económico financiero de la concesionaria se apoya en informes de parte de la empresa.

"Cuando veamos ese informe lo analizaremos con nuestros técnicos y veremos si es tal y, desde luego, yo me fiaré del análisis de los técnicos municipales y no del que me pueda presentar Canal de Isabel II", ha aclarado.

No obstante, ha incidido en que el Gobierno local está de acuerdo en poner en marcha una mesa de seguimiento de las concesionarias para que se analicen los contratos y el cumplimiento de los mismos, tal y como ha pedido Unidas Podemos y apoya también el PSOE.

"Lo impulsaremos desde el Gobierno precisamente para romper esa imagen de que las concesionarias incumplen, ya que hay muchas que cumplen rigurosamente sus contratos y habrá que tomar medidas contra las incumplidoras pero también poner en valor las empresas que contratan con el ayuntamiento y que cumplen rigurosamente todos los puntos", ha concluido.