Alcántara y Díaz reprochan al Gobierno Cáceres falta de interés por consensuar presupuesto

Los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara y Mar Díaz han reprochado al equipo de Gobierno que "no haya tenido ningún interés en llegar a un consenso" sobre los Presupuestos para 2020, que consideran "insuficientes para las necesidades de la ciudad" y, a su juicio, "denotan una incapacidad para atraer inversiones privadas".

Así pues, Alcántara y Díaz han mostrado su "sorpresa" por las declaraciones del portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, que ha dicho este jueves que ambos ediles no han tenido tiempo para hacer propuestas al borrador de los presupuestos de este año, "cuando lo que no ha habido en ningún momento es interés por su parte en llegar a un consenso con nosotros", han indicado.

"Consideramos injusto que califique nuestra posición de esta manera y le queremos recordar que en septiembre ya pusimos sobre la mesa dieciocho propuestas concretas de competencia municipal, de inversiones necesarias para el desarrollo de la ciudad, que no tuvieron ninguna respuesta por parte del Gobierno municipal", han recordado en nota de prensa.

De este modo, tanto Alcántara como Díaz han criticado ese borrador que "es claramente insuficiente para las necesidades de la ciudad".

"Es un paso atrás, donde apenas hay más de tres millones de euros para el capítulo de inversiones, lo que consideramos muy insuficiente, y que es casi la mitad de lo que tenía en este capítulo el último gobierno de Elena Nevado", han añadido.

Además, han defendido que el borrador "no" incluye el modelo de ciudad que ellos quieren consensuar y, por el contrario, "lo que refleja es una incapacidad muy fuerte para atraer inversiones privadas y una incapacidad manifiesta para explorar la capacidad de financiación que tiene el Ayuntamiento más allá de la subida de impuestos", han subrayado.

Por ello, ambos ediles han defendido que no quieren negociar sus dos votos "a cambio de migajas" o "una inversión concreta" que aparezca en el presupuesto propuesta por ellos.

"Si quieren nuestro acuerdo tiene que ser sobre el global del presupuesto, en el que no hemos participado. No hemos visto en ningún momento que tengan interés en llegar a un consenso con nosotros, pero de ahí a decir que no hemos tenido tiempo de aportar nada me parece una falacia absoluta y refleja la falta de predisposición a un consenso con nosotros por parte del Gobierno socialista", concluyen Alcántara y Díaz.