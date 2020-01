Ayuntamiento Cáceres estudia opciones para centro budista en terrenos públicos o privados

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres está barajando varias ubicaciones para la posible construcción del centro budista que podría levantarse en terrenos públicos o privados que, en cualquier caso, necesitarían de una modificación urbanística para cambiar el uso y poder llevar a cabo esta infraestructura que se está negociando con las autoridades de Nepal esta semana, en un viaje institucional de una delegación extremeña al país asiático.



Así, la primera teniente de alcalde de Cáceres, María José Pulido, ha indicado que "el terreno no se puede situar todavía en el mapa porque no se ha llegado a esa fase", pero sería una cesión a los promotores y se necesitará la unanimidad de la corporación municipal para llevar a cabo la recalificación urbanística de cambio de uso.



"Bueno, terrenos municipales o privados todavía están abiertas todas las posibilidades y no podemos estar ahora cerrando absolutamente nada. Nos gustaría que viniera aquí y ser una ciudad atractiva para atraer este centro y toda la energía está puesta en mostrarnos atractivos para que venga el centro aquí y, en una segunda fase, veremos cómo se hace", ha dicho Pulido.



A la pregunta de si podría levantarse en el espacio donde se quiere construir una mina de litio, en el paraje de Valdeflores en la Sierra de la Mosca, Pulido no ha querido pronunciarse. "No sabemos nada", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que se han valorado terrenos pero no se puede entrar en detalle hasta que no se sepa con seguridad que el proyecto va a estar aquí. "No podemos quemar energías antes de que sea necesario quemarla", ha sentenciado.



Pulido ha insistido en que "no hay ninguna propuesta sobre la mesa y no se puede cerrar a nada" pero "sí es verdad que cualquier movimiento que se haga tendrá que contar con la unanimidad del Pleno", ha insistido la primera teniente de alcalde sobre la posibilidad de tener que modificar el Plan General Municipal (PGM) para cambiar el uso de los terrenos donde se asentaría el centro.



Desde el consistorio cacereño se ha mostrado disposición a ceder alguan parcela municipal pero también se baraja la posibilidad de que los terrenos pudieran provenir de alguna institución privada como la Fundación Valhondo Calaff o la Mercedes Calles, por ejemplo.



¿A TRAVÉS DE UN PIR?



También podría llevarse a cabo el proyecto de construcción a través de alguna figura urbanística como un Proyecto de Interés Regional (PIR) que podría determinar la Junta de Extremadura para agilizar el proceso. A este respecto, Pulido ha recordado que el Gobierno regional también está participando del viaje a Nepal a través de la consejera de Cultura, Nuria Flores y la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas.



"La colaboración (con la Junta) está garantizada y se hará todo lo rápido que se pueda, pero tenemos que tener en cuenta que queremos que se haga bien y con los plazos y la garantía que se tenga que hacer, y no solamente de forma urgente", ha recalcado en declaraciones a los medios este jueves tras la celebración de un Pleno extraordinario.



Así, Pulido ha señalado que espera que Cáceres sea "la ciudad más atractiva para centralizar ese proyecto". "Estamos muy interesados en abrir esa puerta a esa parte del mundo, que es fuente de riqueza y de intercambio de conocimiento", ha añadido.



"Las sensaciones son buenas y en los primeros contactos que ha habido entre los representantes de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento cacereño con mandatarios de Nepal se ha visto que se comparten intereses turísticos y que hay un gran interés en establecer vínculos porque el turismo sigue siendo el motor principal económico en la ciudad", ha recalcado.



Además, Pulido ha considerado que el proyecto también puede contribuir a mejorar las comunicaciones de la ciudad porque "las dos cosas pueden ir unidas". "Nos puede convenir el proyecto porque será una gran razón para poder conseguir un buen sistema de comunicación", ha concluido.



Mientras, en Nepal siguen los contactos con reuniones este jueves con el alcalde de Bharatpur, Renu Dahal, el ministro de Juventud y Deportes del Gobierno de Nepal, Jagat Bishwakarma, y el ministro de Asuntos Exteriores nepalí, Pradio Gyawali.



Para mañana viernes hay prevista una reunión con el ministro de Turismo de Nepal, Lila Giri, y los alcaldes de Cáceres y Lumbini, Luis Salaya y Manmohan Chaudhar, firmarán el Memorándum de colaboración entre las ciudades de Lumbini y Cáceres, previo paso al futuro hermanamiento de las dos ciudades.