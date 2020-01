Ganador cartel anunciador del Cerezo en Flor 2020 del Valle del Jerterecibirá 800 euros

La Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte ha publicado las bases del concurso para elegir el cartel anunciador de la Fiesta de Interés Turístico Nacional de El Cerezo en Flor 2020, y que tiene una dotación económica de 800 euros.



Podrán participar en dicho concurso "personas de nacionalidad española o extranjera" con "una sola obra por persona" que deberá ser "original e inédita y de técnica libre", pero respetando las dimensiones, que este año son "70 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho", así como los espacios destinados "a la fecha de la celebración ya los logos de los organismos patrocinadores".



La fecha de entrega de originales comenzará este jueves, día 9 de enero, y culminará el próximo 7 de febrero, y se podrán enviar y entregar de lunes a viernes de 08,00 a 14,00 horas en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, ubicada en el Paraje Virgen de Peñas Albas s/n de Cabezuela del Valle (Cáceres).



Los originales deberán presentarse en un soporte rígido "para la valoración del jurado y su posible exposición", así como en soporte digital, y en cualquier caso "no deberán presentar dificultades a la hora de su reproducción en imprenta".



Los originales no podrán ir firmados e irán identificados por un lema o pseudónimo y en plica cerrada en la que figure ese lema o pseudónimo se encontrarán los datos de contacto del autor.



Asimismo, las obras que no resulten premiadas podrán retirarse en los dos meses siguientes a la comunicación de la resolución del concurso tras ponerse en contacto con la propia mancomunidad de municipios.