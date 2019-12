PP de Cáceres ve "muy difícil" apoyar los presupuestos de Salaya por falta de proyectos

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cáceres considera "muy difícil" apoyar los presupuestos municipales elaborados por el equipo de gobierno socialista encabezado por Luis Salaya pues, reflejan la "falta de proyecto" del PSOE para la ciudad.

De esta forma, se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, tras la reunión mantenida este jueves, junto a la concejala Elena Manzano, con los miembros del equipo de gobierno del PSOE Andrés Licerán y María Ángeles Acosta, para abordar el tema de los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres para el 2020.

Para Mateos, son varios los motivos que llevan al PP a ver "muy difícil" el apoyo a los presupuestos municipales para 2020 pues, su borrador demuestra que van a ser los presupuestos "menos sociales de la historia", y no apuestan por un asunto "tan importante" para el PP como una "gran revolución fiscal que baje los impuestos a los cacereños".

Rafael Mateos se ha mostrado convencido de que "hay margen económico" para llevar a cabo esa bajada de impuestos pero considera que al alcalde de Cáceres y al PSOE "le falta voluntad política" para llevarla a cabo, por lo que considera que "es una pena que no se apueste por medidas de este tipo que hacen que el dinero esté en los bolsillos de los cacereños y no en las arcas municipales".

A todo esto, hay que sumarle que el borrador de los presupuestos también "corrobora que no existe una dotación presupuestaria para los presupuestos participativos", ni contempla las obras que estaban pendientes en los barrios de Cáceres y que se aprobaron en el último presupuesto participativo.

El PP local añade que, en ese borrador, tampoco aparecen presupuestadas las promesas electorales que hicieron Salaya y el

PSOE a los cacereños, entre las que cita que "no se recogen partidas para el derribo del Bloque C o la rehabilitación de la Dehesa de los Caballos, entre otros".

Unos requisitos que el PP cacereño considera "irrenunciables para poder llegar a un acuerdo" para la aprobación de los presupuestos para el 2020, ya que "si no contemplan inversiones, son menos sociales, no cumplen con lo prometido y no se bajan los impuestos", lo único que va a pasar, a su juicio es que la ciudad "va a entrar en una paralización total, provocada por la incapacidad de Salaya y de todo su equipo de gobierno"..