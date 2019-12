Obras en la calle Alzapiernas de Cáceres serán "puntuales" y no se prevé cerrar la vía

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado que las intervenciones que se van a llevar a cabo en la calle Alzapiernas y alrededores para subsanar los errores de accesibilidad serán "menores" y "puntuales", y no se prevé volver a cerrar la vía al tránsito "ni un solo día".



Las obras que se realizarán se priorizarán y se harán con "criterios objetivos" pensando en las alternativas que hay y en que la accesibilidad total "no se puede alcanzar" en cascos históricos.

La escalera mecánica no se retirará y no se va a realizar una intervención "global" en la estructura de la calle porque "no se puede castigar más al barrio" y tampoco se quiere "gastar grandes cantidades de dinero".



Así, Salaya ha indicado que el informe de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx) que recibió ayer el ayuntamiento plantea que el problema que ha generado este proyecto es "irresoluble".

No obstante, recoge una serie de modificaciones en el entorno de Alzapiernas y en las calles Sánchez Varona y Zurbarán por el incumplimiento de las rampas y otras cuestiones como barandillas mal colocadas, falta de señalización o rejillas inadecuadas.



Ahora, el informe lo estudiarán los técnicos municipales para ver las posibles soluciones y las actuaciones finales y, después, el equipo de Gobierno tomará una "decisión política" para actuar en la calle.

"Haremos todo lo posible por no volver a cerrar la vía", ha dicho el regidor a preguntas sobre este asunto tras la inauguración del Belén municipal.



Entre las soluciones que se barajan son eliminar el primer tramo de la rampa de Alzapiernas por escalones, clausurarla con la instalación de maceteros o utilizar pintura antideslizante en ésta y en las otras rampas que incumplen la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, sobre las condiciones básicas de accesibilidad y la no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos.



También habrá que señalizar los posibles itinerarios alternativos accesibles y qué condiciones reúne cada uno para acceder a la Plaza Mayor.

"Tenemos claras algunas cuestiones pero todavía no tenemos definidas las actuaciones ni el calendario para hacerlas", ha dicho el alcalde, que insiste en que "si hay que hacer pequeñas intervenciones en Alzapiernas, se intentará por todos los medios no cortar la calle ni un solo día y, si hubiera que hacerlo, que se haga de forma puntual".



En cuanto a la financiación del proyecto, que se realizó con fondos europeos que podrían peligrar si se modifica, el alcalde ha insistido en que si las actuaciones por las que se opte no cambian la fisionomía de la calle "no hay ningún problema con la financiación europea".

"Nuestra intención es aportar cambios de mobiliario y no de estructura", ha recalcado.



RESPONSABILIDAD POLÍTICA



A la pregunta de si se van a pedir responsabilidades por los avatares de esta obra, Salaya ha contestado que "hay responsables políticos claros".

"Es la anterior alcaldesa que se empeñó en poner una escalera mecánica donde no cabía una escalera y, más allá de eso, si pedimos a los técnicos que desarrollen proyectos con unas condiciones muy concretas y muy tasadas, acaban saliendo proyectos por la ley del embudo", ha subrayado.



En cuanto a las indemnizaciones que los hosteleros y comerciantes habían solicitado por las pérdidas económicas que les ha supuesto esta obra, que mantuvo la calle cerrada durante meses, el alcalde ha incidido en que "no hay herramientas para indemnizaciones de obras públicas", recalcando que "todas las obras públicas tienen un impacto económico".



Así las cosas, el alcalde ya ha mantenido una reunión con empresarios y vecinos de la zona para explicarles la situación y decidir cómo se llevará a cabo el proyecto para causar el mínimo perjuicio posible.



Las obras del entorno de Alzapiernas se ejecutaron a través de fondos europeos con un presupuesto de 400.000 euros. Además, tuvieron un sobrecoste de unos 28.000 que se emplearon en la realización de una pasarela para abrir la calle Alzapiernas al tránsito desde la Semana Santa hasta las Ferias de San Fernando, debido a la gran afluencia de público en esas fechas y para mejorar la seguridad de los viandantes.