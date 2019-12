Torrejoncillo espera unos 10.000 visitantes en la fiesta de La Encamisá el día 7

Ep.



La localidad cacereña de Torrejoncillo espera la visita de unas 10.000 personas para participar, este fin de semana, en La Encamisá, una Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1997, que congrega cada año a unos 150 escopeteros y 200 jinetes para acompañar al estandarte de María Inmaculada, cada 7 de diciembre, lanzando "vivas" a la Virgen.



Un año más, los jinetes cubiertos con sábanas blancas llenarán las calles y plazas del municipio, en recuerdo de la estrategia de defensa que, según cuenta la leyenda, llevaron a cabo los torrejoncillanos durante la Batalla de Pavía, para ocultarse del enemigo entre la nieve.



Algunas leyendas apuntan a que el origen de la fiesta está en esta batalla, que se libró el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey Francisco I y las tropas germano-españolas del emperador Carlos V, y en la que un grupo de torrejoncillanos se cubrió con sábanas blancas y se encomendó a la Virgen para poder adentrarse en las líneas enemigas sin ser descubiertos en el paisaje nevado.



No se sabe con certeza si esto fue así pero sí que el origen de la fiesta es una batalla y de ahí los caballos y las escopetas emulando el ejército. No obstante, la fiesta tiene ahora un cariz religioso en agradecimiento a María Inmaculada que consiguió, según la leyenda, que las tropas españolas lograran su objetivo en esta localidad italiana.



El acto central de esta tradicional fiesta tendrá lugar este sábado, día 7, a las 22,00 horas, momento de la salida del Estandarte de María Inmaculada desde la iglesia de San Andrés y la celebración de la posterior Procesión de La Encamisá. Ese día unas 10.000 personas pueden congregarse en Torrejoncillo para ver la procesión y disfrutar de los festejos.



Al concluir el acto, la asociación de Paladines de La Encamisá, invitará a los asistentes al 'coquillo', dulce típico de Torrejoncillo y a un vino de la tierra, en la sede de la asociación de Paladines.



Se trata de una fiesta que no solo representa las tradiciones y la identidad de un pueblo, sino que refleja una expresión de sentimientos de una comunidad que se traduce en los vivas que salen de las gargantas de los torrejoncillanos y torrejoncillanas en honor a la Virgen María.



INCULCAR CULTURA Y TRADICIÓN



El programa festivo se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa con la participación de la diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Amelia Molero; el alcalde de Torrejoncillo, Ricardo Rodrigo; el presidente de la Asociación de Paladines, Juan Bartolomé López y el Mayordomo de este año, Sergio Salvatierra.



Molero ha destacado que para la institución provincial "es muy importante apoyar fiestas que inculquen la cultura y tradición de los pueblos" y La Encamisá es "un claro ejemplo de ello", ha dicho la diputada que ha invitado a los cacereños a visitar el municipio y conocer la fiesta.



Por su parte, el alcalde de la localidad, Ricardo Rodrigo, ha agradecido la implicación de la Diputación de Cáceres por su apuesta en el fomento del turismo en la provincia y ha destacado que "La Encamisá es una fiesta en la que se vuelca todo un pueblo al completo".



El hecho de que se celebre en el puente de la Constitución y la Inmaculada augura que se produzca un incremento en la cifra de afluencia a la fiesta, que en los últimos años ha estado en torno a las 10.000 personas.



Para que todo transcurra con normalidad, esta localidad de unos 3.400 habitantes, pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, ya que el uso de caballos y de escopetas en el festejo obliga a tomar medidas extraordinarias para evitar posibles accidentes.



El dispositivo de seguridad estará compuesto por 65 efectivos de Policía Local, Guardia Civil, USECI, Protección Civil, 112 y Cruz Roja, que serán los encargados de velar para que la fiesta transcurra sin ningún tipo de incidentes.