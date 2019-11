Los MIR de urgencias de Cáceres inician una huelga indefinida para "defender" su docencia

Ep

Los Médicos Internos Residentes (MIR) del servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Cáceres han iniciado la tarde de este miércoles una huelga indefinida para "defender" su docencia.



Así lo han explicado María Bautista y Fernando Cáceres, portavoces de los MIR en huelga, en declaraciones a los medios antes del arranque de esta huelga que se ha iniciado con una concentración a las puertas del Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña.



De este modo, Bautista ha detallado que son "unos 130" los MIR que están en los servicios de urgencias cacereños y que "el desacuerdo principal" es que no han "conseguido" un "número suficiente de adjuntos" que es lo que les "gustaría que a medio plazo" les "garantizaran" por parte del SES.



Igualmente, esta MIR ha indicado que en las reuniones que han mantenido con responsables del SES "se llegaron a algunos acuerdos" como un protocolo de supervisión que necesitaban "por derecho" pero "donde ha habido siempre más desacuerdo" es en su solicitud de un número "suficiente" de médicos adjuntos que garantice "la supervisión y la formación".



Además, Bautista ha reconocido que "sí" que les han hecho "algunas propuestas" desde el Servicio Extremeño de Salud como que "en algunos meses hubiera una guardia más". "Pero no sabemos si va a salir por más contratación de adjuntos o se va a sobrecargar la plantilla que ya tienen, eso nosotros no nos han sabido responder; nosotros sí es importante que esto que consigamos no sea por sobrecarga del personal que ya de por sí está sobre saturado", ha manifestado.



Asimismo, ha explicado que ha habido una "reorganización en las urgencias" que considera que les "va a favorecer" tanto a los adjuntos como a los MIR así como "algunos cambios" en el plan funcional como "aumentar el número de las guardias en dos-tres meses" y "en diciembre habría un adjunto más" pero "las noches y fines de semana que es cuando menos trabajadores hay eso quedaba descubierto", ha especificado.



"Entonces nos planteaban soluciones un poco a medias", ha lamentado la portavoz de los MIR, quien ha aseverado que "los adjuntos están cargados" porque lo "manifestaron en una carta" a principios del verano donde, ha señalado, decían que "por la sobrecarga no podían asegurar 100 por cien la supervisión" de los residentes.



Del mismo modo, Bautista ha afirmado que ellos "están abiertos" a las negociaciones porque quieren que "la huelga sea lo más breve posible" ya que "no es de agrado" esta situación para los MIR "ni para los pacientes que no se lo merecen" ni para los adjuntos. "Estamos abiertos a nuevas negociaciones por supuesto, nosotros no cerramos puertas", ha remarcado.



Por su parte, Fernando Cáceres ha subrayado que han hablado con los responsables del SES pero que "no ha habido resultados fructíferos" por lo que han "tenido que llegar a esta situación". No obstante, ha agradecido que los hayan recibido aunque no hayan "podido llegar a un punto en común".



Finalmente, Cáceres ha aseverado que "en ningún momento hay nada por detrás" sino que ellos están "defendiendo" su docencia y no tienen quien les "esté manejando desde atrás".