Los concejales del PSOE-Plasencia Raúl Iglesias y Guadalupe Aparicio presentan su dimisión

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Plasencia, Raúl Iglesias, y la concejala socialista Guadalupe Aparicio, han presentado su dimisión y han entregado sus actas de ediles.

Además, Raúl Iglesias también ha presentado su dimisión como director gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura, según ha anunciado en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Plasencia.

En su intervención, Raúl Iglesias ha explicado que han ocurrido "muchas cosas" desde que en septiembre de 2018 presentara su candidatura a las primarias del PSOE local de Plasencia, y desde que en octubre de ese mismo año "consiguiera la candidatura a la alcaldía por el PSOE".

Así, tras los resultados de los comicios nacionales y regionales "esta ciudad respalda al PSOE" pero que en el caso municipal los resultados muestran que "no hay ese respaldo", ha explicado el hasta ahora portavoz socialista.

Por eso, Iglesias ha considerado que "hacen falta nuevos proyectos, nuevos liderazgos para transmitir a la ciudadanía los proyectos y las ideas del PSOE", una renovación ante la que ha apuntado: "No puedo, no quiero y no debo ser un obstáculo" ya que "por coherencia política, y por coherencia personal, sigo defendiendo el mismo liderazgo, el mismo proyecto que defendí" desde su designación como candidato.

El portavoz socialista se ha mostrado "realmente convencido de que la mejor forma de ayudar" a su ciudad y a su partido es la de dejar "el tremendo honor" que supone ser concejal, así como "el del privilegio que supone ostentar un alto cargo en la Junta de Extremadura" como director gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura.

De esta manera, "renuncio a un deseo personal para hacer posible un sueño colectivo, el de un PSOE que sea capaz de ganar a la gente", ha señalado Raúl Iglesias, quien ha anunciado su dimisión "con la conciencia muy tranquila" y sin arrepentirse "de nada".

De esta manera, ha anunciado la vuelta a su cargo de gerente de la Cámara de Comercio de Cáceres, en el que estaba en excedencia.

El portavoz socialista ha mostrado su agradecimiento a "compañeros, militantes y amigos" así como a los secretarios provinciales y regionales del PSOE, Miguel Ángel Morales y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, de quienes ha destacado que siempre "han mostrado su apoyo".

Por su parte, la concejala socialista Guadalupe Aparicio, número dos en la lista, también ha anunciado su renuncia al acta de concejal esgrimiendo los mismos argumentos que Raúl Iglesias.

Finalmente, la secretaria general del PSOE de Plasencia, Blanca Martín, ha agradecido a Iglesias y Aparicio su "labor y trabajo" durante el más del año que han estado como concejales y como candidato y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Plasencia, en el caso de Iglesias.

Según Martín, "no es sencillo" ser concejal o diputada cuando "hay un rodillo, cuando se gobierna por mayoría absoluta" y que Iglesias "ha sido un gran portavoz como se ha demostrado en cada pleno" y que ha quedado "patente".

Blanca Martín ha anunciado que "en los próximos días se reunirá el comité local", donde se hará una propuesta de nuevo organigrama del PSOE con Alfredo Moreno como portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Plasencia, y se sumarán como concejales, en principio, Blas Martinez y Soraya Cobos.