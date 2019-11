El PP critica "incapacidad" del Gobierno cacereño para elaborar presupuesto municipal 2020

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado la "incapacidad" y "falta de coordinación" del equipo de Gobierno para elaborar los presupuestos para 2020, de los que, "a día de hoy, no sabemos nada y mucho nos tememos que no van a estar para el 1 de enero".

Así lo ha señalado el portavoz municipal, Rafael Mateos, quien ha indicado que, en la Comisión de Economía celebrada en la mañana de este lunes, las representantes del Grupo Popular han preguntado en qué situación se encontraba el borrador de presupuestos, ya que desde el equipo de Gobierno se había dicho que su presentación "sería inminente".

En concreto, el edil 'popular' ha recordado que la primera teniente de Alcalde, María José Pulido, "manifestó el 8 de noviembre que la semana siguiente iban a presentar el borrador, ya que estaba prácticamente cerrado, y no fue así".

El portavoz del Gobierno municipal, Andrés Licerán, afirmó la semana pasada que estaban pendientes de un informe de Intervención, pero en la comisión, al preguntar sobre este asunto, se ha contestado que "no existe ningún informe técnico pendiente de emitirse" y que "si no existe borrador no es por una cuestión técnica", por lo que para el PP se trata de "una cuestión política".

"Toda esta situación lo que pone de manifiesto es que si Cáceres no cuenta con presupuesto es por la incapacidad del alcalde Luis Salaya y su equipo de Gobierno, que faltan a la verdad y que existe un descontrol y desorganización en el área económica de este Ayuntamiento", concluye Mateos en una nota de prensa.