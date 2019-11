Alcántara cree que su expediente por Cs es una "vergüenza democrática"

Ep

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Alcántara asegura que la apertura de su expediente disciplinario por pedir una "regeneración política" es "una de las mayores vergüenzas democráticas", y cree que se trata de "un error más" de la formación naranja, ya que "acallar las críticas razonadas", solo "agrava" la situación del partido.



Alcántara ha insistido en que sus declaraciones "nunca" pueden achacarse como "deslealtad" contra Cs, sino que el propio partido debería "potenciar" que este tipo de críticas se "analizaran de manera adecuada" porque, según Alcántara, el "descontento de las bases del partido hay que canalizarlo y no bloquearlo". "Son otros los que se han escorado a la derecha y nos han perjudicado", ha espetado.



Así, ha recordado que las declaraciones que hizo en la pasada noche electoral pidiendo a Albert Rivera que se echara a un lado por los malos resultados, le ha supuesto la apertura por parte de Cs de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia por una falta considerada "muy grave", que da paso a un proceso interno que, según ha dicho, busca su expulsión del partido o provocar su dimisión pero, de momento, seguirá ejerciendo como portavoz municipal del partido.



De momento, Alcántara respeta el proceso interno que ha abierto el partido y apela a su "presunción de inocencia" y a las alegaciones que presentará sobre sus razonamientos políticos desde la "libertad individual", pero no plantea irse del partido ni formar parte del grupo de no adscritos junto a Teófilo Amores, sino "trabajar" por la regeneración de Cs. "Estoy aguantando sin irme porque creo que en Cáceres necesitamos un partido como Ciudadanos", ha subrayado.



"Yo demostraré que no me voy a achantar y que tratar de acallar las críticas razonadas solo hace agravar la situación del partido", ha recalcado Alcántara que mantiene que los responsables regionales "deben dimitir", puesto que los resultados obtenidos de la "deriva" del partido "no pueden ser solo achacables a Albert Rivera", y se ha referido a la campaña electoral en Cáceres, que ha sido "prácticamente inexistente". "Que se depuren responsabilidades porque las bases nos lo están pidiendo", ha defendido.



CRÍTICAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL



En una rueda de prensa ofrecida en al ayuntamiento cacereño, Alcántara ha criticado que la cabeza de lista por la provincia de Cáceres, María Victoria Domínguez, "no ha contado con apoyo ninguno de los principales espadas del partido". "No hemos tenido prácticamente apoyo desde la dirección regional del partido para hacer esta campaña", ha recalcado, que estaba más "preocupado" de que Domínguez "desapareciera de la esfera política que por conseguir los votos para renovar el escaño", ha espetado.



"La dirección regional y local de mi partido está mucho más ocupada hoy en mantener el status quo adquirido como diputados y asesores en la Asamblea de Extremadura, que por regenerar a Ciudadanos y hacer política útil para la gente". "Hoy Ciudadanos es un ejemplo claro de nepotismo y enchufismo, algo por lo que las personas decentes no podemos pasar y hay que decir basta".



Según ha dicho, él "no" está solo en esta travesía sino que muchas personas están de acuerdo con su planteamiento como el concejal de Azuaga (Badajoz) que ya se ha pronunciado y, además, es miembro del Consejo General de Cs, junto a Victoria Domínguez y Cayetano Polo, el coordinador regional. Se ha referido también a la dimisión del responsable de las juventudes de Cs en Extremadura por un "hartazgo absoluto" o al candidato al Senado por la provincia de Cáceres, José Antonio Villa. "Preguntádle a ver qué piensan", ha señalado.



Ha recordado que faltan cuatro meses para el Congreso Extraordinario de Ciudadanos y "esto en política es una eternidad", por lo que conmina a actuar "ya" y "limpiar" el partido si quiere volver a ser útil a la gente y al país, y "lo que no se puede hacer es amenazar con expulsiones" ni "bloquear y eliminar los grupos de whatsapp como se ha hecho", se ha lamentado.



"Lo que no se puede hacer es no atender la petición de asamblea local y decir que no es el momento", ha subrayado, al tiempo que insiste en que todo intento de no dar la voz a las bases supone mantener la situación "inadmisible" e "intolerable" de Ciudadanos.



Alcántara ha comenzado su comparecencia recordando que no tiene ninguna responsabilidad en los órganos de Gobierno del partido y que su actividad profesional fuera de la política le permite opinar con "libertad individual" al no depender de una nómina del partido para vivir.



Según ha explicado en una rueda de prensa este viernes, la dimisión de Albert Rivera evidencia que su petición de depuración de responsabilidades "no iba mal encaminada" por esos "errores estratégicos" que Alcántara achaca a la formación naranja, que ha perdido 47 diputados, entre ellos los dos que consiguió por Extremadura en las elecciones de abril.



MERCADEO DE CARGOS



Estos resultados son fruto, según ha insistido, de la pérdida del "centro", y la pérdida de la imagen del "mejor partido que representaba la regeneración política" y la defensa constitucional. "La imagen de mercadeos de cargos en las elecciones municipales y autonómicas", es otra las cuestiones que Alcántara achaca a los malos resultados el 10N.



En este sentido, ha considerado que el grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Cáceres fue uno de los "principales damnificados" de ese "caos" que supuso la política de pactos tras las elecciones de mayo, ya que, tras acercar posturas para formar un gobierno con el PSOE, la dirección regional y nacional impidieron que se llevara a cabo porque "los intereses eran otros".



Así las cosas, Alcántara considera que "no se puede negar el fracaso" de Cs "ni minimizar sus consecuencias" como "algunos de manera interesada están intentando hacer", por lo que ha invitado al partido a tomar las medidas "necesarias" para que las consecuencias no sean más graves y a "aprovechar la oportunidad de regeneración".



"Yo creo en este partido de centro y, aunque se han cometido gravísimos errores, quiero que vuelva a ser lo que teníamos que haber sido", y responsabiliza de la situación a "aquellos que han cometido estos errores porque sus intereses particulares les han impedido tomar decisiones adecuadas", y porque sus objetivos son "mantener el salario".



Se trata de un "conflicto de intereses" que, según Alcántara, es el mismo que el de los partidos tradicionales, y se están cometiendo los mismos errores que la vieja política "de una forma acelerada". "Aquí hay un enchufismo brutal", ha subrayado. QUE CAYETANO POLO DIMITA



A la pregunta de si ha hablado con Cayetano Polo, Alcántara ha explicado que no lo ha hecho "desde hace tiempo" porque es una persona "enrocada" en su situación actual, y "no es el ejemplo de liderazgo" que sea capaz de llevar a cabo la situación actual del partido. "Le invito a que sea coherente, responsable y asuma las consecuencias de la situación en la que estamos y abandone los cargos orgánicos que tiene en Ciudadanos en Extremadura", ha espetado.



Con quien sí ha hablado ha sido con María Victoria Domínguez a la que ha acompañado en los actos de campaña y que también "se ha quejado amargamente" de la escasez de apoyo y de organización. "Es una persona que hoy está tocada porque era diptuada y ahora ya no lo es", ha sentenciado.



Respecto al grupo municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, formado por cinco ediles, ha dicho que está "cohesionado" y está haciendo una labor "seria", porque "no estamos aquí para trincar y coger cargos", ha dicho, al tiempo que ha recordado que Cs podría haber entrado en el Gobierno con el PSOE y obtener cuatro concejales. "Nos impideron que lleváramos a cabo este acuerdo", ha concluido Alcántara.