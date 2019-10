Salvemos la Montaña de Cáceres asistirá a Asamblea para escuchar explicaciones sobre Mina

La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha anunciado que una "amplia muestra de ciudadanos" y miembros de la propia plataforma asistirán este jueves, día 24, al Pleno de la Asamblea de Extremadura para seguir las explicaciones que la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ofrecerá sobre la tramitación administrativa del proyecto de mina de litio en la Sierra de la Mosca de la capital cacereña.

La plataforma asegura que confía en la palabra del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "siempre ha manifestado públicamente que la mina de litio de San José de Valdeflórez se decidirá en el Ayuntamiento de Cáceres" y que "él respetará lo que los cacereños quieran y decidan sobre este asunto".

No obstante, al colectivo le preocupa la "agresiva" campaña que la empresa promotora del proyecto está llevando a cabo y considera que la "ofensiva comunicativa de la empresa minera se ha recrudecido en las últimas semanas", a raíz de las últimas visitas a Cáceres del director ejecutivo de Estrategia Corporativa de Infinity Lithium, Vincent Ledoux Pedailles.

El comunicado critica también "la campaña mediática orquestada por la empresa Marlow Insight, especializada en comunicación e imagen corporativa y contratada para maquillar el proyecto, para sumar voluntades de distintos colectivos indecisos y para vender un proyecto que no es el oficial, que no figura en la Junta de Extremadura y que no está registrado en la Dirección General de Minas".

Por ello, la plataforma advierte de la "gravedad del momento" y de "las presiones que esta empresa está intentando ejercer sobre instituciones y sobre diversas personas con puestos de responsabilidad en organizaciones administrativas o políticas", por lo que la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres también ha iniciado una ronda de contactos con instituciones para "ratificar el apoyo de las distintas organizaciones y partidos políticos para preservar la Montaña de Cáceres de esta amenaza", recoge el comunicado.

Así, el pasado día 7 mantuvo una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, y se ha solicitado una petición formal de reunión con el presidente de la Junta de Extremadura de la que todavía no se ha obtenido contestación oficial.

Entre esa ronda de contactos se enmarca la reunión mantenida este pasado lunes con representantes del PP en Cáceres que han mantenido su negativa al proyecto de la mina, una posición que ha transmitido en numerosas ocasiones y que ratificó en la votación contraria a la modificación del Plan General Municipal (PGM) solicitada por la empresa.