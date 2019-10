Vox pedirá el acta de concejal al edil de Cáceres Teófilo Amores

Ep

La presidenta provincial de Vox en Cáceres y candidata al Congreso por la provincia, Magdalena Nevado, ha señalado que, "en su debido momento", el partido le pedirá aTeófilo Amores que devuelva el acta de concejal que consiguió en los comicios municipales del pasado mes de abril bajo las siglas de la formación que preside Santiago Abascal.



Amores ha presentado este mismo jueves en el Pleno ordinario que se ha celebrado en el ayuntamiento cacereño un escrito de conocimiento de su nueva condición de concejal no adscrito tras haber causado baja en Vox.



"Ahora estamos en otra cosa, estamos en elecciones generales y en su debido momento, hablaremos de este tema", ha señalado Nevado, que ha reconocido que hizo firmar un documento a Amores de que si se marchaba del partido tenía que devolver el acta.



Según ha explicado Nevado, la firma de este compromiso se llevó a cabo porque "ya había en la campaña ciertas sospechas de que, quizá, no estaba entendiendo bien el programa", ha indicado a preguntas de los medios sobre este asunto tras visitar la estación de trenes de la capital cacereña junto al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.



"Pusimos una persona a su disposición para que se lo explicara (el programa electoral) y se comprometió, y dijo que estaba absolutamente de acuerdo y que si, en algún momento, dejaba de estar de acuerdo devolvería el acta", porque entendía que era de Vox. "Parecía que iba todo bien pero no sabemos ahora por qué ha cambiado de opinión", ha recalcado Nevado, que insiste en que este tema lo tratarán después de las elecciones generales del 10 de noviembre.



En este sentido, Espinosa de los Monteros ha reconocido que es "legítimo" que se abandone una formación pero "lo que se espera de ellos es que entreguen el acta al partido por el que han sido elegidos". El portavoz de la formación en la Cámara Baja ha señalado que el proyecto de Vox "no es absolutamente para todo el mundo" porque "es un partido que dice las cosas con mucha claridad y, a veces, se incorpora gente que quizá no tenía el ideario completamente asumido en sus inicios".



"A pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos por incorporar filtros para que todo el mundo que entra entienda bien a lo que se está incorporando, a veces, nos encontramos con el factor humano que no siempre es previsible y algunas personas que han arrancado con nosotros, al poco tiempo se dan cuenta de que no era el sitio para ellos", ha recalcado.



Espinosa de los Monteros ha calificad esta decisión de Teófilo Amores como "comprensible" pero, a renglón seguido, ha advertido que "en la vida hay que saber cómo se llega a los sitios y también cómo se sale". "Lamentablemente no todo el mundo sabe salir y algunos aprovechan la estructura y el esfuerzo que ha puesto Vox a su disposición para luego quedarse con actas que no deberían ser titularidad de una persona sino del equipo que se ha esforzado para conseguir ese acta", ha espetado.



ESPERANZAS EN EL 10N



De cara a los próximos comicios generales del 10 de noviembre, el portavoz parlamentario de Vox ha señalado que el partido tiene "enormes esperanzas" de conseguir un diputado por la provincia de Cáceres, lo que llevaría a incorporar a Magdalena Nevado a su grupo parlamentario. El pasado mes de abril, Vox consiguió un diputado por la provincia de Badajoz, pero no así por la de Cáceres, sin embargo en la próxima cita tiene "elevadas probabilidades de salir elegida", ha dicho.



"Vox es un partido que está creciendo y lo que dicen las encuestas, es que sería el partido que más creciera dentro de los que hay en el arco parlamentario, y podría superar a otros partidos que tradicionalmente han tenido más representación", ha recordado en declaraciones a los medios en la capital cacereña.



Así, dentro de ese crecimiento que esperan de Vox, la provincia de Cáceres es "uno de los objetivos claros" en los que esperan incorporar a una nueva diputada, de manera que el portavoz se ha mostrado "seguro" de que Magdalena Nevado obtendrá un escaño y "trabajará igual que lo ha hecho el diputado por Badajoz estos meses, con mucha intensidad, muchas ganas y con mucho acierto", ha concluido.