Monago: La Junta debería decir a promotores mina de litio "hasta aquí hemos llegado"

Ep.

El presidente del PP regional, José Antonio Monago, ha advertido de que en Extremadura están pasando "cosas muy raras" en cuestiones como el de la mina de litio en Cáceres, un proyecto en el que su partido "no" participa "porque está pegado al corazón de la ciudad", y en el que a su juicio la Junta debería decir a los promotores "hasta aquí hemos llegado" porque "no tienen papeles" ni "autorizaciones administrativas" y el Ayuntamiento de Cáceres ya se ha pronunciado "en contra".

"La mina de litio ya se ha pronunciado el ayuntamiento en contra, incluso el alcalde socialista en contra, y siguen los promotores diciendo que siguen adelante y que en el 2021 empieza", ha señalado Monago, quien se ha preguntado "¿cómo puede decir una empresa que viene a Extremadura me paso por el forro de los... la voluntad de los representantes del pueblo?", y ha avanzado que el PP preguntará a la Junta sobre esta cuestión.

Así, en rueda de prensa este viernes en Mérida, Monago ha considerado que podría considerarse un "cachondeo" la situación en la que un empresario pretenda seguir adelante con un proyecto para el que "no" tiene los permisos y un ayuntamiento como el de Cáceres le ha dicho que "no" a su iniciativa, y ha afirmado que en este marco lo que deberían hacer los promotores en consecuencia es coger "la maleta" e irse "a otro sitio".

"¿Esto qué cachondeo es? Venir un empresario y que la Junta no le diga 'oiga, oiga, oiga, hasta aquí hemos llegado...", ha apuntado el 'popular', quien se ha preguntado si Extremadura es "el lejano oeste" y ha añadido que además en este proyecto de la mina de litio existen "lobistas al medio buscando reuniones, encuentros" y que incluso algunos de ellos le han llamado a él para "hablar", a lo cual él se ha negado, ha dicho.

"No, yo no tengo nada que hablar. Yo no me reúno con empresarios, eso que lo haga Vara, yo no me reúno con los lobistas. No, no, no... Yo ya he dicho que no y es no. No porque no se puede atentar contra el corazón de Cáceres", ha añadido.