El alcalde de Cáceres le pide a Vara la conclusión del Nuevo Hospital

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha mantenido la primera reunión institucional con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al que ha planteado los proyectos "prioritarios" de la ciudad que dependen de la administración regional, y que pasan por la conclusión de la segunda fase del Hospital Universitario, la finalización de la Ronda Sureste en todo su tramo y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.



En relación al nuevo hospital, Salaya le ha pedido al presidente que se planteen unos plazos "concretos" y "realistas" para la conclusión de la segunda fase del centro hospitalario para que "se puedan cumplir". "No queremos plantear plazos imposibles ni generar expectativas falsas, porque es una obra prioritaria que tiene que salir lo antes posible, pero he pedido que seamos muy realistas respecto a los plazos", ha incidido el regidor.



Salaya, que en un encuentro con los medios ha aclarado que no es la primera reunión con el presidente desde su toma de posesión el pasado mes de junio, aunque sí "la primera formal", ha explicado que también ha demandado la finalización de la ronda Sureste y la construcción de un nuevo edificio en el Parque Científico y Tecnológico, situado en el campus universitario de la capital cacereña.



Apostar por la "incipiente" industria de creación de software en la ciudad es un "eje fundamental de la legislatura", ha dicho el regidor cacereño que quiere apostar por el desarrollo de este sector muy ligado a la universidad extremeña y a la formación de ingenieros informáticos en su Escuela Politécnica.



ATRAER EMPRESAS



Aparte del sector tecnológico, Salaya ha pedido también al presidente autonómico que le acompañe en los pasos que se den desde el ayuntamiento para atraer inversores a Cáceres.



De esta forma, ambos mandatarios han acordado "cerrar agendas juntos" para cuando tengan que desplazarse fuera de la región a realizar lo que el alcalde ha calificado como "un trabajo silencioso" y que consiste en reuniones con empresarios que quieran asentarse en la ciudad para crear empleo y desarrollo económico y social.



Según Salaya, el presidente le ha trasladado su "voluntad política" en cumplir con estas demandas, tanto las referentes a las infraestructuras de la ciudad, como la de acompañamiento para buscar empresas que quieran invertir en la capital cacereña.



MINA DE LITIO Y ALZAPIERNAS



Otro de los temas que se han puesto encima de la mesa en la reunión entre el alcalde y el presidente extremeño es el proyecto de mina de litio que la empresa Infinity Lithium quiere desarrollar en la Sierra de la Mosca de la capital cacereña.



Según ha indicado el alcalde cacereño, en la conversación se ha mencionado la protesta de la plataforma Salvemos la Montaña que se manifestó ayer ante las puertas del Palacio de Congresos de la ciudad con motivo de un acto de precampaña del PSOE en el que participó el secretario general, Pedro Sánchez.



Salaya ha insistido en que este asunto "está claro" y "no hay nada más que hablar" porque ambos han manifestado su posición respecto a este proyecto. En el caso de Fernández Vara ya "dejó claro que el futuro de la mina se decidiría en Cáceres", ha recordado el alcalde, que ha incidido en que el ayuntamiento "se opone frontalmente a este proyecto". "Él (Vara) nos apoya y nos respalda", ha zanjado.



Otro asunto que no se ha tratado en el encuentro pero por el que ha sido preguntado el regidor al término de la reunión en la Presidencia de la Junta de Extremadura es la situación del proyecto del entorno de la calle Alzapiernas tras el pronunciamiento de la administración regional de que no cumple la normativa de accesibilidad.



Salaya ha vuelto a explicar que el ayuntamiento está preparando una intervención en la zona con el asesoramiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx) y "se buscará la opción más fiable" y que "evite hasta el último minuto volver a intervenir en la calle".



"Nuestra prioridad es dar accesibilidad a la zona interviniendo en los alrededores y garantizar que los negocios puedan continuar ganándose la vida, porque lo han pasado muy mal", ha concluido.