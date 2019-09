FeSP-UGT: Gerencia Área Salud de Cáceres niega vacaciones estivales a algunos trabajadores

La Sección Sindical de FeSP-UGT en el Área de Salud de Cáceres ha asegurado este jueves que la gerencia de este Área deniega las vacaciones estivales a algunos trabajadores, por lo que reclama a la Administraciones que "admita y solucione todas las solicitudes presentadas por ser un derecho fundamental".

Así pues, según informa esta sección sindical en una nota de prensa, las respectivas direcciones de las que dependen estos trabajadores, argumentan para la denegación "necesidades del servicio" o "falta de liquidez" para la contratación de sustitutos.

En ese sentido, ha señalado que en algunos casos, los trabajadores habían solicitado su disfrute en período en los que no coincidían con ningún otro compañero/a profesional, por lo que "no se entiende la denegación por razón de la necesidad del servicio, ya que el servicio no se queda al descubierto".

Ante esta situación, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Extremadura ha advertido que "no va a tolerar que la Administración justifique su incompetencia utilizando el argumento de la crisis para castigar a ciertas categorías profesionales" y que sin embargo, "consienta el cierre de unidades completas para que otras categorías puedan disfrutar de ese derecho, creando un agravio comparativo entre trabajadores", concluye.